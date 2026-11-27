Na Bukowinie ujawniono proceder nielegalnego przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności, w który zaangażowani byli urzędnicy dwóch placówek medycznych. Pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej w Czerniowcach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poinformowano zastępcę ordynatora oraz zastępcę dyrektora medycznego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w zamian za nielegalne korzyści organizowali oni przyspieszone badania pacjentów i doprowadzali do wydania nieuzasadnionych decyzji o przyznaniu renty inwalidzkiej. Jeden z oskarżonych kierował pacjentów do placówki medycznej, gdzie jego wspólnik, odpowiedzialny za pracę zespołów ekspertów, zapewniał wydanie pożądanych decyzji.

We wrześniu 2026 roku za 2 tys. dolarów amerykańskich urzędnicy zorganizowali bezpodstawne przyznanie III grupy niepełnosprawności krewnemu jednego z nich – w niecałą godzinę po przekazaniu środków.

W październiku udokumentowano jeszcze dwa przypadki uzyskania nielegalnych korzyści w zamian za pomoc w przyznaniu renty inwalidzkiej trzem osobom.

Podczas 14 przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli prawie 85 tys. dolarów amerykańskich, ponad 29 tys. euro oraz dokumentację.

Czyny podejrzanych zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 368 oraz części 1 i 2 art. 369 Kodeksu Karnego Ukrainy. Maksymalna kara przewidziana w sankcjach zarzucanych artykułów wynosi do 10 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Trwa ustalanie pozostałych uczestników oszustwa oraz sprawdzanie ewentualnych przypadków nielegalnego orzekania o niepełnosprawności. undefined Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Czerniowcach. Wideo: W Kijowie ujawniono schemat fikcyjnej niepełnosprawności za 20 tysięcy dolarów. W całej Ukrainie ujawniane są schematy uchylania się od mobilizacji. W obwodzie czernihowskim zatrzymano dezertera, który próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

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