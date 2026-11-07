Mieszkaniec Zolotonoszy, Siergiej, zaginął w sierpniu po pobycie w Centrum Tymczasowego Przebywania i Ośrodku Społecznym w Zvenyhorodzie, a później znaleziono go martwego. Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec poinformował o tym przypadku jako o kolejnym prawdopodobnym naruszeniu praw człowieka podczas działań mobilizacyjnych; dzień wcześniej mężczyzna został pochowany.

Według słów rzecznika praw człowieka pracownicy centrum rekrutacyjnego przewieźli Siergieja do Zvenyhorodki – około 140 kilometrów od jego domu. Świadkowie twierdzą, że tam doszło u niego do napadu padaczkowego. Mimo to mężczyzna przeszedł komisję wojskowo-lekarską (KWL), która uznała go za zdolnego do służby, i został skierowany do brygady szturmowej. Jednak jednostka odmówiła jego przyjęcia.

W TCK twierdzą, że po odmowie jednostki wojskowej mężczyznę zwolniono i „wyrzucono”. Od tego czasu kontakt z nim został zerwany.

„Przez prawie dwa miesiące rodzina szukała Siergieja. W końcu znaleziono go martwego – 120 kilometrów od domu. A co najstraszniejsze – nawet po tym wydarzeniu rodzina nadal nie wie, co stało się z ich bliskim” – podkreślił Dmytro Lubinec.

W związku z zaginięciem wszczęto postępowanie karne na podstawie art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy (umyślne zabójstwo). Jednocześnie przeprowadzona ekspertyza sądowo-medyczna nie pozwoliła jak dotąd ustalić dokładnej przyczyny śmierci mężczyzny.

Pełnomocnik ds. praw człowieka skierował szereg zasadniczych pytań do właściwych organów, w szczególności: dlaczego mężczyzna cierpiący na napady padaczki został uznany za zdolnego do służby wojskowej?; dlaczego po odmowie udziału w akcji brygady szturmowej znalazł się on w nocy daleko od domu, bez telefonu i pieniędzy?; co dokładnie stało się przyczyną jego śmierci i czy przeprowadzono dochodzenie służbowe w sprawie działań funkcjonariuszy?

Biuro rzecznika praw człowieka przejęło już kontrolę nad sprawą. Przedstawicielka Rzecznika w obwodzie czerkaskim, Marjana Niszczenko, pozostaje w kontakcie z rodziną zmarłego. Wysłano oficjalne zapytania do Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Biura Prokuratora Generalnego, Wojskowej Służby Porządkowej, a także do obwodowego Centrum Koordynacji Operacyjnej oraz policji w obwodzie czerkaskim.

„Domagam się wszechstronnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa. Konieczne jest ustalenie pełnej trasy przemieszczania się Siergieja oraz sprawdzenie działań wszystkich zaangażowanych urzędników… To, że Siergiej został już pochowany, nie oznacza, że sprawę tę można zamknąć bez udzielania odpowiedzi” – podkreślił Lubinec, dodając, że za naruszenia praw podczas mobilizacji odpowiada również Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie chmielnickim prowadzone jest śledztwo w sprawie bezprawnego wtargnięcia pracowników Terytorialnego Centrum Rekrutacyjnego do domów mieszkańców.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia 28 tysięcy dolarów amerykańskich.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników.

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