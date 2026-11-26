W obwodzie czernihowskim sąd wydał wyrok wobec wcześniej skazanego mieszkańca rejonu Nizhyn, który nielegalnie nabywał, przechowywał i sprzedawał broń palną. Mężczyzna został skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W wyniku publicznego oskarżenia wniesionego przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Czernihowie uznano go za winnego na podstawie części 1 art. 263 Kodeksu karnego Ukrainy. W sądzie oskarżony w pełni przyznał się do winy.

Jak udowodnili prokuratorzy, mężczyzna nabył karabin szturmowy bez przewidzianego prawem zezwolenia. Aby ukryć przestępstwo, pozostawił broń w opuszczonym budynku gospodarczym na terenie jednej z miejscowości w obwodzie.

W sierpniu 2026 roku, przebywając w areszcie śledczym w Czernihowie za popełnienie innego podobnego wykroczenia, mężczyzna sprzedał karabin innej osobie. Przez telefon przekazał nabywcy współrzędne geograficzne oraz opis miejsca, w którym wcześniej ukrył broń wraz z granatami F-1.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy z Okręgowego Zarządu Policji w Czernihowie przy Głównym Zarządzie Policji w obwodzie czernihowskim, przy wsparciu operacyjnym ze strony Zarządu Śledztw Strategicznych w obwodzie czernihowskim.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Czernihowie.

Czytaj nas na