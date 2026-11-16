W obwodzie dniepropetrowskim odbędzie się proces ośmiu członków zorganizowanej grupy, którym zarzuca się nielegalne wycinanie pasów ochronnych, w szczególności w pobliżu pozycji obronnych i fortyfikacji. Wśród oskarżonych znajduje się żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy.

Według danych Państwowego Biura Śledczego (DBR) członkowie grupy nielegalnie wycięli 738 drzew. Straty poniesione przez państwo szacuje się na ponad 10,2 mln hrywien.

Z danych śledztwa wynika, że nielegalną działalność zorganizował lokalny mieszkaniec, który zaangażował do niej jeszcze siedmiu mężczyzn. Wśród członków grupy był jego brat – żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy.

Organizator wyznaczał miejsca wycinki drzew, zapewniał wspólnikom piły łańcuchowe, środki transportu i paliwo, a także koordynował ich działania.



Jak ustalili śledczy, członkowie grupy bez odpowiednich zezwoleń wycinali jesiony, dęby i akacje w ochronnych pasach leśnych w rejonie Pawłogradzkim.

Wytłoczone drewno ładowano na ciężarówki, wywożono i sprzedawano.

Część drzew zniszczono w pobliżu obiektów obronnych, gdzie pasy leśne pełnią ważną funkcję ochronną.

Według danych Państwowego Biura Śledczego (DBR) nielegalne wycinanie drzew spowodowało straty dla środowiska i lokalnej społeczności w wysokości ponad 10,2 mln hrywien.

Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone. Akt oskarżenia wobec ośmiu członków zorganizowanej grupy został przekazany do sądu.

Poinformowało o tym Państwowe Biuro Śledcze.



W Karpatach wycięto tysiące drzew, a sprawa trafiła do sądu .



Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim prokuratura dzięki postępowaniu sądowemu ochronęła 5,8 ha lasu sosnowego przed zabudową.





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