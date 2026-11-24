Prokuratorzy ds. nieletnich przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu. Zarzuca mu się gwałt i umyślne zabójstwo małoletniego dziecka.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, późnym wieczorem 26 maja 2026 roku mężczyzna zwabił 11-letniego chłopca do opuszczonego budynku, gdzie go uderzył, związał mu ręce i zgwałcił.

Kiedy dziecko oświadczyło, że opowie o tym, co się stało, mężczyzna, próbując ukryć zbrodnię, udusił je plastikową torbą.

Następnego dnia funkcjonariusze organów ścigania znaleźli ciało chłopca z oznakami śmierci z użyciem przemocy. Wcześniej dziecko było poszukiwane jako zaginione.

W trakcie czynności śledczych i operacyjno-poszukiwawczych funkcjonariusze ustalili tożsamość i zatrzymali podejrzanego. W jego telefonie komórkowym znaleziono również pliki zawierające materiały przedstawiające przemoc seksualną wobec dzieci.

Okazało się, że mężczyzna był już wcześniej skazany za szczególnie ciężkie przestępstwa przeciwko dziecku. W 2010 roku uznano go za winnego usiłowania umyślnego zabójstwa małoletniego dziecka, gwałtu oraz aktów przemocy o charakterze seksualnym.

Od 29 maja 2026 roku oskarżony przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Jego czyny zakwalifikowano na podstawie pkt 2, 9, 13 części 2 art. 115, części 6 art. 152 oraz części 1 art. 301-1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Kierownictwo procesowe w postępowaniu karnym sprawuje grupa prokuratorów pod przewodnictwem szefa prokuratury obwodowej w Dniepropietrowsku.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

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