W obwodzie dniepropetrowskim staną przed sądem oszuści, którzy wyłudzili prawie milion hrywien za pomocą fałszywej aplikacji „ePomoc”

W obwodzie dniepropetrowskim skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie, która wyłudzała pieniądze od obywateli za pośrednictwem stron phishingowych podszywających się pod państwową platformę „eDopomoga”. Według prokuratury sprawcy wyłudzali dane bankowe i przywłaszczyli sobie środki w wysokości prawie 1 mln hrywien.

Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępcy umieszczali na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i komunikatorach ogłoszenia o rzekomej możliwości uzyskania pomocy finansowej od państwa. Obywatele klikali w linki i trafiali na fałszywe strony internetowe.

Na platformach phishingowych użytkownicy wprowadzali dane swoich kart bankowych, które za pośrednictwem specjalnie stworzonego bota w Telegramie automatycznie trafiały w ręce oszustów. Dostęp do poufnych informacji pozwalał oszustom logować się do bankowości internetowej ofiar i przelewać ich pieniądze na kontrolowane przez siebie konta. Następnie środki były wypłacane za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych.

W ten sposób oskarżeni oszukali 39 osób, z których większość to osoby wewnętrznie przesiedlone. Łączna kwota wyrządzonych szkód wynosi prawie 1 mln hrywien.

Czyny dwóch członków grupy zakwalifikowano na podstawie części 4 i 5 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy – oszustwo.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i danych kart bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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