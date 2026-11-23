W poniedziałek, 23 listopada, w Ukrainie doszło do zakłóceń w rozkładzie jazdy szeregu pociągów podmiejskich. Największe opóźnienia odnotowano w obwodzie charkowskim — niektóre pociągi mają ponad trzy godziny opóźnienia w stosunku do rozkładu.

Poinformowała o tym „Ukrzaliznytsia”. Według danych przewoźnika, o godz. 10:10 pociąg nr 6508 z Byliaivki do Charkowa-Pasażerskiego miał 3 godziny i 18 minut opóźnienia od stacji Bezpalivka. Kolejny pociąg do Charkowa, nr 6512 z Gersewanowskiego do Charkowa-Pasażerskiego, miał 2 godziny i 46 minut opóźnienia od stacji Krasnopawłówka.

Wśród innych pociągów z długimi opóźnieniami znalazły się:

nr 6012 Fastów-1 — Kijów-Pasażerski — 1 godzina 34 minuty;

nr 6332 Kolosówka – Znamianka-Pasażerska – 1 godzina 30 minut;

nr 6207 Rozdielna-1 — Odessa-Główna — 1 godzina 23 minuty;

nr 6002 Wiry – Liubotyn – 1 godzina 21 minut.

W jakich obwodach występują opóźnienia pociągów podmiejskich

Według informacji „Ukrzaliznyci” odchylenia od rozkładu jazdy odnotowano również w obwodach odeskim, dniepropetrowskim, kijowskim, rówieńskim, chmielnickim i poltawskim.

W szczególności w obwodzie odeskim pociąg nr 6252 Odessa-Główna — Wapniarka miał 59 minut opóźnienia, a pociąg nr 6272 Podilsk — Pomichna — 22 minuty.

W obwodzie dniepropetrowskim opóźnienia wynosiły od 39 do 53 minut. W obwodzie kijowskim niektóre pociągi miały opóźnienia wynoszące od 16 do 46 minut.

Pociąg nr 6283 Szepetówka – Równe na trasie przez obwody równeński i chmielnicki miał 48 minut opóźnienia. W obwodzie poltawskim opóźnienia poszczególnych pociągów elektrycznych wynosiły od 9 do 21 minut.

Ponadto pociąg nr 6663 Kremenczuk-Pasażerski – Znamyanka-Pasażerska miał 15 minut opóźnienia, a pociąg nr 6344 Hrechany – Żmerynka-Pasażerska – 14 minut.

W „Ukrzaliznicy” przypomniano, że ze względu na podwyższone zagrożenie ruch pociągów może zostać tymczasowo wstrzymany. Podczas alarmu powietrznego pasażerom zaleca się, aby nie pozostawali na peronach, lecz udali się do schronu lub oddalili się od infrastruktury kolejowej na odległość ponad 200 metrów.

Przypomnijmy, że Ukrzaliznytsia zrewiduje protokoły bezpieczeństwa po ataku na dworzec w Dnieprze.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze. W wyniku ataku zginęło 14 osób cywilnych, a ponad 10 zostało rannych, z czego wiele znajduje się w stanie krytycznym.

Ukrzaliznyca doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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