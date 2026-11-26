Feldszер Aleksander z Mukaczewa wraz z kierowcą przejechał około 20 kilometrów po zimowej drodze, aby przetransportować rannego porucznika do punktu stabilizacji. Po drodze musieli pokonać uszkodzony most, ryzykując wpadnięcie samochodu do rzeki.

39-letni Oleksandr posiada wykształcenie medyczne: ukończył Szkołę Medyczną w Berehowie, pracował w przychodni oraz jako farmaceuta. W 2017 roku dołączył do oddziału straży granicznej w Mukaczewie, gdzie służył jako sanitariusz.

W 2023 roku żołnierz wyruszył na obwód charkowski w składzie 15. mobilnego oddziału straży granicznej. Tam wielokrotnie musiał udzielać pomocy pod ostrzałem. Według Aleksandra poruszanie się przy dobrej pogodzie było szczególnie niebezpieczne, podczas gdy deszcz, mgła i śnieg utrudniały pracę, ale pozwalały pozostać mniej widocznymi.

Jedna z najniebezpieczniejszych akcji miała miejsce zimową nocą podczas intensywnej śnieżycy. Straż graniczna otrzymała zgłoszenie o poruczniku z raną postrzałową na pozycjach. Aleksander wraz z kierowcą wyruszyli na pomoc i na miejscu udzielili żołnierzowi niezbędnej pomocy medycznej.

Początkowo rannego miała odebrać inna grupa ewakuacyjna, jednak z powodu problemów z łącznością nie udało się uzgodnić przekazania. Wówczas sanitariusz postanowił samodzielnie przetransportować oficera do punktu stabilizacyjnego. Przed nimi było około 20 kilometrów.

Podczas jazdy kierowca poinformował o poważnej przeszkodzie – uszkodzonym moście. Przejazd trzeba było pokonywać bardzo powoli: pod kołami znajdował się urwisko, a najmniejszy błąd mógł doprowadzić do wpadnięcia samochodu do rzeki. Pomimo niebezpieczeństwa strażnikom granicznym udało się przejechać przez most i dostarczyć rannego do lekarzy.

Oleksandr podkreśla, że podczas takich wyjazdów wiele zależy od wzajemnego zaufania i wsparcia kolegów.

Żołnierz wychowuje trójkę dzieci wraz z żoną, która również pracuje w służbie zdrowia. Przed jedną z misji na froncie najmłodsza córka podarowała ojcu małego białego misia, prosząc, by zabrał zabawkę ze sobą.

„Ta zabawka rozgrzewała mi serce, przywoływała ciepłe wspomnienia o mojej rodzinie i domu. O tych, którzy mnie kochają i czekają” – opowiedział strażnik graniczny.

Obecnie Oleksandr kontynuuje służbę w oddziale straży granicznej w Mukaczewach. Po zakończeniu wojny na pełną skalę marzy o założeniu własnej firmy i spędzaniu więcej czasu z rodziną. Największym pragnieniem żołnierza jest to, by jego dzieci dorastały szczęśliwe i bezpieczne w wolnej Ukrainie.

Źródło: Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – Granica Zachodnia

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