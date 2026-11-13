W obwodzie chmielnickim skazano kobietę na 3,5 roku pozbawienia wolności za nielegalną sprzedaż gruntu należącego do emeryta

W Letyczewie sąd uznał kobietę za winną sprzedaży działki właściciela bez jego wiedzy oraz przywłaszczenia uzyskanych środków. Przez długi czas pomagała poszkodowanemu emerytowi z powodu jego problemów zdrowotnych.

Jak ustaliły organy ścigania, 54-letnia mieszkanka miejscowości bez wiedzy 65-letniego poszkodowanego weszła w posiadanie jego paszportu, dokumentów potwierdzających prawo własności do działki oraz karty bankowej. Następnie zmieniła kod PIN karty, powiązała z kontem swój numer telefonu i faktycznie uzyskała pełną kontrolę nad pieniędzmi emeryta.

Kobieta bezprawnie uzyskała dostęp do systemu „Privat24”, a później – również do elektronicznego gabinetu emeryta w aplikacji „Dija”, gdzie uzyskała dostęp do jego dokumentów osobistych, co pozwoliło jej na przeprowadzanie operacji finansowych i podejmowanie czynności prawnych w jego imieniu.

W ten sposób sprawczyni, bez wiedzy krewnego, wykorzystując jego zaufanie oraz ograniczoną zdolność do samodzielnego rozstrzygania kwestii finansowych i prawnych, sprzedała jego działkę o powierzchni ponad 2 hektarów, a uzyskane środki przeznaczyła na własne potrzeby. Ponadto sprawczyni przywłaszczyła sobie środki, które emeryt otrzymywał jako czynsz za inną działkę.

Niedawno sąd zakończył rozpatrywanie akt postępowania karnego i uznał kobietę za winną na podstawie kilku artykułów: ust. 3 art. 190 (Oszustwo, które wyrządziło pokrzywdzonemu znaczną szkodę), ust. 1 i 3 art. 357 (kradzież, przywłaszczenie dokumentów urzędowych lub wejście w ich posiadanie w drodze oszustwa) oraz ust. 1 i 2 art. 361 (nieuprawniona ingerencja w działanie systemów informatycznych) Kodeksu karnego Ukrainy. Została skazana na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego

Wcześniej w Kijowie oszuści zastraszyli emeryta, sugerując jego powiązania z wrogiem, i wyłudzili od niego 1000 dolarów.

Wcześniej Policja Narodowa zdemaskowała siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – zdobyli zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

W Ternopilu oszust podawał się za policjanta i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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