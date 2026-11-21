W placówce przedszkolnej w Ustyniowie w obwodzie kirowogradzkim wykryto wodę ze studni o krytycznie wysokiej zawartości azotanów – 5,7 razy powyżej dopuszczalnej normy. Pomimo wyników badań laboratoryjnych nadal podawano tę wodę dzieciom do picia i wykorzystywano ją do przygotowywania posiłków. W związku z tym naruszeniem policja wszczęła postępowanie karne.

„Nasza grupa monitorująca w obwodzie kirowogradzkim odwiedziła placówkę wychowania przedszkolnego w Ustyniwie. W momencie kontroli przebywało w niej 76 dzieci. Wynik wizyty monitorującej był szokujący: okazało się, że w przedszkolu używa się wody o krytycznie wysokiej zawartości azotanów – 5,7 razy wyższej od normy! Wskazuje na to protokół z przeprowadzonej wcześniej analizy wody studziennej w placówce” – napisał Lubinec w sobotę.

Według rzecznika praw obywatelskich nawet po otrzymaniu wyników badań nadal używano niebezpiecznej wody do picia i przygotowywania posiłków. Stanowiło to bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wychowanków przedszkola oraz jego pracowników.

Lubinec podkreślił, że spożywanie wody o nadmiernej zawartości azotanów może powodować ciężkie zatrucia i masowe choroby niezakaźne.

Przypomniał również, że w obwodzie kirowogradzkim odnotowano już przypadki śmierci niemowląt w wyniku zatrucia azotanami spowodowanego zanieczyszczoną wodą studzienną.

Jak poinformował Dmytro Lubinec, po szybkiej interwencji przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich organy ścigania zareagowały na wykryte naruszenie.

W ciągu 24 godzin policja wprowadziła informacje do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych (JRPP) i wszczęła postępowanie karne.

Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Przypomnijmy, że 20 listopada w Wysznowym i Sofiowskiej Borszczagowce wstrzymano scentralizowane zaopatrzenie w wodę z powodu sytuacji awaryjnej w obiektach „Kijówwodokanału”.

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