Radni Rady Gminy Feodosiów w powiecie Obuchów nie poparli utworzenia rezerwatu botanicznego o znaczeniu lokalnym „Roslavka” o powierzchni 14,2 ha, który miał chronić nasadzenia leśne i naturalny ekosystem przed wycinką i zabudową. Część radnych uzasadniała swoje stanowisko tym, że rzeka na tym terenie rzekomo nie istnieje.

Zgodnie z projektem uchwały Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Kijowskiej Okręgowej Administracji Wojskowej zwrócił się do społeczności z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie rezerwatu w miejscowości Rosławicze już 26 czerwca 2026 roku. Projekt uchwały opublikowano 13 listopada, jednak podczas sesji 25 listopada 13 radnych odmówiło poparcia tej inicjatywy.

Według projektantki krajobrazu Maryny Waszczenko nad naukowym uzasadnieniem utworzenia rezerwatu pracowali specjaliści. Jednocześnie podczas posiedzenia radna Wira Czubenko stwierdziła, że w Rosławiczach nie ma żadnej rzeki – ani Petili, ani Rosławki, a są jedynie „nasadzenia leśne i zarośla”. Aktywistów opowiadających się za zachowaniem zbiornika wodnego oskarżyła o to, że „mylą historię wsi”.

W odpowiedzi Waszczenko zauważyła, że na oficjalnych mapach Zarządu Dorzecza Środkowego Dniepru rzeka Rosławka jest wyraźnie zaznaczona. Aktywiści obawiają się, że zaprzeczanie istnieniu zbiornika wodnego oraz sprowadzanie nasadzeń grabowo-wierzbowych do rangi „krzewów” może otworzyć drogę do zabudowy tego terenu.

Konflikt dotyczący ochrony ekosystemu w Rosławicach trwa co najmniej od 2023 roku, kiedy to pojawiły się plany budowy osiedla domków letniskowych na tym terenie.

Latem 2026 roku lokalni mieszkańcy informowali już o zasypaniu rzeki Petel – dopływu Rosławki – oraz wycince olchowego gaju. Według mieszkańców w nowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego ten dopływ zniknął, a w jego miejscu przewidziano budowę domków letniskowych.

Aby zrealizować inwestycję, jak twierdzili lokalni mieszkańcy, deweloper zniwelował wzgórza i osuszył bagno, w wyniku czego wyschło lokalne jezioro.

Wówczas komisja ds. ekologii Rady Obwodowej w Kijowie zwróciła się do organów ścigania z żądaniem wszczęcia postępowania karnego.

Informują o tym społeczność „Obuchów – to ty” oraz projektantka krajobrazu Marina Waszczenko, a także dokumenty rady wiejskiej.

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