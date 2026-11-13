W obwodzie kijowskim nie ukończono budowy żadnego z 26 obiektów służących ochronie infrastruktury energetycznej, chociaż w oficjalnych sprawozdaniach ich średni stopień zaawansowania wynosi około 55%. Koszt prac szacuje się na około 1,8 mld hrywien, a wykonawca już zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowe 400 mln hrywien.

Parlamentarzyści zorganizowali posiedzenie poświęcone sytuacji energetycznej w obwodzie kijowskim.

Według Oleksija Kucherenka żaden z 26 obiektów schronów dla instalacji energetycznych nie został dotychczas ukończony, pomimo zgłoszonego stopnia zaawansowania na poziomie około 55%.

Poseł zwrócił uwagę na fakt, że nie jest znana metodologia ustalania tego wskaźnika. Ponadto zleceniodawca dostarczył protokoły z wykonanych prac jedynie w zakresie 15% całkowitej wartości projektu.

„Spośród 26 obiektów schronów dla obiektów energetycznych żaden nie został ukończony. W »sprawozdaniach« podaje się średni stopień gotowości wynoszący około 55 procent.

Metodologia oceny „stopnia zaawansowania” nie jest znana. Przedłożono protokoły z wykonanych prac jedynie na 15 procent ich łącznej wartości. Łączna wartość prac wynosi około 1,8 mld hrywien (wartość początkowa). Zaliczki wynoszą około 0,75 mld hrywien.

Harmonogram prac przewidywał oddanie wszystkich obiektów do 1 października 2026 r. Harmonogramy były już trzykrotnie zmieniane, ale żaden z nich nie został dotrzymany. Przypomnę, że żaden z 26 obiektów nie został ukończony.

Obecnie wykonawca mówi o dodatkowym finansowaniu w wysokości 400 mln hrywien” — powiedział poseł.

Według informacji Kuczerenca, w Sztabie Generalnym twierdzi się również, że część projektów nie uwzględnia nawet prawdopodobnego ataku dronów.

Oleksij Kuczerenk poinformował, że dwie firmy powiązane z Lubomirą Kozhuszko zostały bez alternatywy wybrane na generalnych wykonawców.

Według twierdzeń zamawiającego — Departamentu Rozwoju Regionalnego — otrzymał on odpowiednie polecenie od pierwszego zastępcy przewodniczącego Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Rusłana Olijnyka.

Jednocześnie, według posła, kluczową rolę w dostawach materiałów odgrywał Władysław Sokołow, chociaż nie zawarto z nim żadnych formalnych umów. Współpraca między wszystkimi uczestnikami projektu opierała się głównie na ustnych porozumieniach.

Kuczeranko poinformował również, że obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć ani zagwarantować terminu zakończenia budowy.

„Nikt nie jest w stanie ani przewidzieć, ani zagwarantować zakończenia prac. Według obecnego przewodniczącego KODA Tkaczenki podjęto decyzję polityczną o zmianie zleceniodawcy – obiekt ma przejąć Agencja Odbudowy. Jednak obecnie nie jest to możliwe ze względu na brak protokołów odbioru, a co za tym idzie – niemożność przekazania obiektu.

Oczywiste jest, że w takiej sytuacji nie może być mowy o dalszym finansowaniu ze strony Departamentu Rady Obwodowej Kijowa – nikt nie zaryzykuje podpisania czegokolwiek” – dodał poseł.

W wyniku posiedzenia komisja śledcza podjęła szereg decyzji dotyczących sytuacji związanej z budową obiektów ochronnych na obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim.

W szczególności komisja postanowiła:

Niezwłocznie zwrócić się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Państwowego Biura Śledczego (DBR) oraz Policji Narodowej z zawiadomieniami o oznakach przestępstwa – do każdego organu w ramach jego kompetencji. Zwrócić się do Państwowej Służby Audytowej Ukrainy (PASU) z prośbą o przeprowadzenie kontroli gospodarczo-finansowej Departamentu Administracji Obwodowej w Kijowie. Zwrócić się do Rady Ministrów z propozycją dołożenia wszelkich starań w celu zakończenia projektu. Zaproponować rządowi niezwłoczne opracowanie projektów ustaw dotyczących „planów odporności” oraz dyscypliny finansowej budżetu państwowego i budżetów lokalnych w czasie stanu wojennego.

W związku z tym sytuacja dotycząca budowy 26 obiektów służących ochronie infrastruktury energetycznej obwodu kijowskiego pozostaje niepewna: wszystkie obiekty nadal nie są ukończone, terminy oddania do użytku były wielokrotnie przesuwane, a wykonawca zwraca się o dodatkowe środki finansowe na kontynuację prac.

Poinformował o tym deputowany partii Batkivszczyna, członek Komisji Specjalnej Rady Najwyższej ds. planów odporności Ołeksij Kuczeranko.

Ukraina liczy na konkretne wyniki w kwestiach wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i wsparcia sektora energetycznego podczas spotkań G7, „Ramstein” oraz Koalicji Chętnych. Stwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, że wszystkie te wydarzenia mają się odbyć w listopadzie.

Ukraina opracowała już plan, który ma pomóc przetrwać zimę i poradzić sobie z ewentualnymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Przewiduje on wzmocnienie infrastruktury energetycznej, ochronę mostów nad Dnieprem oraz wsparcie dla osób, które mogą zostać pozbawione prądu.

Czytaj nas na