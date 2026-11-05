Organy ścigania postawiły zarzuty 22-letniej kobiecie w związku z utrudnianiem legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych podczas zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Według danych prokuratury obwodowej w Kijowie podejrzana brała udział w blokowaniu oddziału Gwardii Narodowej Ukrainy, publicznie wzywała obecnych do przewrócenia służbowego autobusu z żołnierzami w środku oraz osobiście kołysała pojazdem.

W wyniku tych bezprawnych działań autobus doznał znacznych uszkodzeń mechanicznych. Oskarżonej zarzuca się naruszenie części 1 art. 114-1 Kodeksu karnego Ukrainy w okresie wyjątkowym.

Źródło: hromadske.

Sąd aresztował kolejną osobę podejrzaną o udział w zamieszkach w Petropawłowskiej Borszczagowce.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób powracających z północno-zachodniej części kraju w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wyhivskyi wyjaśnił, jakie konsekwencje grożą rodzicom nastolatka za udział w zamieszkach w Petropawliwskiej Borszczagowce.

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