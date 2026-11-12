W obwodzie kijowskim pijany kierowca śmiertelnie potrącił kobietę, a następnie uciekł z miejsca wypadku

Policja obwodu kijowskiego prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności śmiertelnego wypadku we wsi Mała Wilszanka w powiecie bielocerkiewskim, gdzie 31-letni kierowca, będący pod silnym wpływem alkoholu, potrącił pieszą i uciekł z miejsca zdarzenia.

„W wyniku wypadku 63-letnia piesza zginęła na miejscu zdarzenia” — poinformowała służba prasowa policji. Funkcjonariusze szybko odnaleźli uszkodzony samochód na jednym z prywatnych podwórek, a badanie za pomocą alkomatu Drager wykazało stężenie alkoholu we krwi kierowcy na poziomie 2,28 promila, co jest 11 razy powyżej normy i odpowiada około 0,5 l wypitej wódki.

Obecnie sprawca został zatrzymany i umieszczony w areszcie tymczasowym, a śledczy wszczęli postępowanie na podstawie części 3 art. 286-1 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: policja obwodu kijowskiego.

W powiecie stryjskim postawiono zarzuty 51-letniemu kierowcy, który potrącił pieszą i uciekł z miejsca wypadku. Według danych śledztwa poziom alkoholu we krwi kierowcy 17-krotnie przekraczał dopuszczalną normę.

W Kijowie nietrzeźwy kierowca potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej.

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