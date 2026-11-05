Chodzi o państwową działkę w gminie Obuchów o wartości ponad 28 mln hrywien, którą bezprawnie wydzierżawiono pod budowę budynku wielorodzinnego.

Rada miejska Obuchowa wyłączyła tę działkę z państwowego funduszu leśnego i przekazała ją prywatnej spółce. Następnie działkę zaliczono do majątku komunalnego, zachowując jej przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową.

3 listopada Północny Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych uwzględnił skargę prokuratury i uchylił poprzednie orzeczenie sądu. Potwierdzono niezgodność z prawem wyłączenia państwowych gruntów leśnych.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie orzeczenia sądowego i przywrócenie praw państwa do tego terenu.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Kijowie