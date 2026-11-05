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W obwodzie kijowskim prokuratura, w drodze postępowania sądowego, uchroniła 5,8 ha lasu sosnowego przed zabudową

UA NEWS 05 listopada 2026 19:19
W obwodzie kijowskim prokuratura, w drodze postępowania sądowego, uchroniła 5,8 ha lasu sosnowego przed zabudową

Chodzi o państwową działkę w gminie Obuchów o wartości ponad 28 mln hrywien, którą bezprawnie wydzierżawiono pod budowę budynku wielorodzinnego.

Rada miejska Obuchowa wyłączyła tę działkę z państwowego funduszu leśnego i przekazała ją prywatnej spółce. Następnie działkę zaliczono do majątku komunalnego, zachowując jej przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową.

3 listopada Północny Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych uwzględnił skargę prokuratury i uchylił poprzednie orzeczenie sądu. Potwierdzono niezgodność z prawem wyłączenia państwowych gruntów leśnych.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie orzeczenia sądowego i przywrócenie praw państwa do tego terenu.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Kijowie

W obwodzie winnickim czterech urzędników jednego z nadleśnictw w Haisynie jest podejrzanych o nielegalne wycinanie cennych gatunków drzew, co spowodowało straty dla państwa w wysokości ponad 5,5 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami śledztwa dwóch leśniczych i dwóch brygadzistów działało w ramach zorganizowanej grupy i uzyskało ponad 3,1 mln hrywien nielegalnych korzyści.
 
W rejonie Tyaczowa przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” zwróciło do budżetu gminy Ugliańska ponad 1,2 mln hrywien strat wyrządzonych środowisku naturalnemu w wyniku nielegalnego wyrębu drzew. Środki zostały wyegzekwowane na podstawie pozwu prokuratury po tym, jak sądy dwóch instancji potwierdziły zasadność roszczeń.
 
Przypomnijmy, że w obwodzie sumskim odbędzie się proces kierownika jednego z regionalnych przedsiębiorstw leśnych, oskarżonego o sprzedaż drewna po zaniżonych cenach. Według danych śledztwa, w wyniku tych działań gmina straciła ponad 9,1 mln hrywien.
 

 

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