W miejscowości Nowosilki w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim zakończono gaszenie rozległego pożaru, który wybuchł na terenie budynku magazynowego i strawił siedem samochodów, które uległy zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku.

Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) prowadzą obecnie prace związane z rozbiórką i polewaniem konstrukcji, aby ostatecznie zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.

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Ponadto fala uderzeniowa spowodowała uszkodzenia czterech prywatnych domów mieszkalnych, budynku gospodarczego oraz jeszcze jednego samochodu osobowego.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki, są poszkodowani.

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