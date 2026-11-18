W obwodzie kijowskim ratownicy ugaszili pożar w magazynie po ataku wroga
W miejscowości Nowosilki w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim zakończono gaszenie rozległego pożaru, który wybuchł na terenie budynku magazynowego i strawił siedem samochodów, które uległy zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku.
Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) prowadzą obecnie prace związane z rozbiórką i polewaniem konstrukcji, aby ostatecznie zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.
Ponadto fala uderzeniowa spowodowała uszkodzenia czterech prywatnych domów mieszkalnych, budynku gospodarczego oraz jeszcze jednego samochodu osobowego.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.
W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki, są poszkodowani.