W obwodzie kijowskim odbędzie się proces adwokata ze stolicy, który – według ustaleń śledztwa – wraz ze wspólnikiem zorganizował nielegalne wyprowadzanie żołnierzy z jednostek wojskowych. Koszt takich „usług” wynosił średnio 10 tysięcy dolarów amerykańskich.

Pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Kijowie zakończono dochodzenie przedprocesowe w tej sprawie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa adwokat przedstawiał się jako „prawnik wojskowy”, jednak w rzeczywistości nie udzielał pomocy prawnej. Zamiast tego proponował żołnierzom możliwości samowolnego opuszczenia jednostek wojskowych w różnych regionach Ukrainy.

Mężczyzna wraz ze wspólnikiem przekonywał klientów, że ma wpływowe kontakty wśród dowództwa wojskowego i dysponuje informacjami na temat specyfiki organizacji pracy jednostek wojskowych.

Schemat polegał na tym, że adwokat przyjeżdżał własnym samochodem do jednostek wojskowych, zabierał żołnierzy i, omijając punkty kontrolne, wywoził ich do miejsc zamieszkania.

Współsprawcy otrzymywali wynagrodzenie za swoje usługi w kryptowalucie, a następnie dzielili je między siebie.

W ramach śledztwa udokumentowano trzy przypadki działalności przestępczej w 2026 roku. Adwokatowi i jego wspólnikowi postawiono zarzuty na podstawie części 1 artykułu 114-1 Kodeksu karnego Ukrainy – utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych w okresie wyjątkowym.

W trakcie postępowania przygotowawczego adwokat w pełni przyznał się do winy, złożył zeznania obciążające oraz dobrowolnie przekazał 1 milion hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Obecnie akt oskarżenia przeciwko adwokatowi został przekazany do sądu w celu rozpatrzenia sprawy co do meritum. Jego wspólnik jest poszukiwany.

Postępowanie przygotowawcze prowadzili śledczy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Kijowie i obwodzie kijowskim przy wsparciu operacyjnym Departamentu Kontrwywiadu SBU.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Kijowie.

Przypomnijmy, że w Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zakończyły dochodzenie przygotowawcze w sprawie wymuszania i uzyskiwania przez żołnierzy nielegalnych korzyści od przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pieniądze były żądane w zamian za bezproblemowe przyjęcie przez jednostkę wojskową środków walki radioelektronicznej (REB).

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