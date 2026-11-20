W obwodzie kijowskim skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko przedsiębiorcy z Perejasławia, u którego skonfiskowano ponad 17 tysięcy butelek podrobionego alkoholu o łącznej wartości ponad 2,6 mln hrywien. Detektywi z Terytorialnego Zarządu BEB w obwodzie kijowskim zakończyli śledztwo w tej sprawie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna kupował i przewoził duże partie podrobionych napojów, a następnie sprzedawał je za pośrednictwem własnej sieci dystrybucji. Alkohol produkcji rzemieślniczej był sprzedawany pod pozorem drogich napojów importowanych. Na butelkach umieszczano etykiety znanych światowych marek, jednak brakowało na nich znaków akcyzowych.

Przedsiębiorca przechowywał produkt w dwóch garażach, które zostały przerobione na magazyny. Podczas przeszukań detektywi zabezpieczyli prawie 8,7 tysiąca litrów płynu nieznanego pochodzenia. Ekspertyzy potwierdziły, że napoje są sfałszowane i nie spełniają państwowych norm jakości. Sąd nałożył areszt na skonfiskowany towar.

Przedsiębiorca jest oskarżony o nielegalne nabycie i przechowywanie towarów podlegających akcyzie w celu ich sprzedaży, zgodnie z ust. 1 art. 204 Kodeksu karnego Ukrainy.

Wsparcie operacyjne zapewnili pracownicy Zarządu Dochodzeń Strategicznych w obwodzie kijowskim DSR Policji Narodowej, a kierownictwo procesowe sprawowali prokuratorzy Prokuratury Obwodowej w Kijowie. Informację tę przekazało Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. Przypomnijmy, że za sfałszowany alkohol, który spowodował poważne skutki, grozi do 10 lat więzienia.

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