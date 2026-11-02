W obwodzie kijowskim w pięciu miejscowościach pogorszyła się jakość powietrza

W pięciu miejscowościach obwodu kijowskiego odnotowano umiarkowany poziom pyłu drobnoziarnistego. Mieszkańcom zaleca się zamknięcie okien i ograniczenie długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu.

Są to: Iwanków, Biała Cerkiew, Wisznowe, Boryspol i Browary. Długotrwałe narażenie na pył może powodować trudności w oddychaniu, zwłaszcza u dzieci, osób starszych oraz osób wrażliwych na podrażnienia.

Mieszkańcom tych miejscowości zaleca się:

trzymać okna zamknięte;

ograniczenie długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu;

pić wystarczającą ilość wody;

w miarę możliwości włączyć oczyszczacz powietrza.

Jednocześnie w pozostałych miejscowościach regionu nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji chemicznych i biologicznych. Ogólny wskaźnik jakości powietrza (AQI) pozostaje w granicach normy.

Pochmurna pogoda i umiarkowany północno-zachodni wiatr sprzyjają cyrkulacji powietrza i rozpraszaniu szkodliwych substancji.

Również w obwodzie kijowskim poziom promieniowania gamma odpowiada naturalnemu tłu. Specjaliści nadal monitorują stan powietrza atmosferycznego.

Źródło: KOVA

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim pogorszyła się jakość powietrza — w sześciu miejscowościach odnotowano obecność pyłu.

Wcześniej ujawniono, które dzielnice Kijowa mają najlepsze wskaźniki jakości powietrza.

28 października w Kijowie odnotowano niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza na jednej z ulic.

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