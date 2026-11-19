Pomnik zostanie poświęcony pilotom Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy od pierwszych godzin pełnej inwazji stanęli w obronie przestrzeni powietrznej nad Kijowem i obwodem kijowskim. Pomnik ma przybrać formę kadłuba ukraińskiego myśliwca i zostanie wzniesiony w miejscu zaciętych walk.

Kwestię upamiętnienia bohaterów omówiono podczas spotkania roboczego w Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej z udziałem zastępczyni przewodniczącego KODA Żanny Osypenko, przedstawicieli departamentu kultury i turystyki, dowództwa Sił Powietrznych, Powietrznego Korpusu „Centrum” oraz 40. Brygady Lotnictwa Taktycznego „Widmo Kijowa”.

Uczestnicy spotkania rozważali możliwość wzbogacenia projektu „Obwód kijowski. Miejsca pamięci” o informacje dotyczące poległych pilotów, dane o miejscach heroicznych walk powietrznych oraz interaktywną mapę. Szczególną uwagę poświęcono inicjatywie utworzenia pomnika w kształcie kadłuba myśliwca na terenie dawnego rejonu Makarów w obwodzie kijowskim.

„Prace nad projektem mają określone kierunki i etapowy plan realizacji. Ważne jest, że inicjatywa ta spotyka się ze wsparciem ze strony administracji obwodowej oraz gmin. Kolejnym ważnym krokiem będzie omówienie koncepcji z rodzinami poległych pilotów oraz włączenie ich do projektu. Naszym obowiązkiem jest zachowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom pamięci o tych, którzy ceną własnego życia bronili ukraińskiego nieba” – zaznaczyła szefowa wydziału współpracy cywilno-wojskowej Komendy Wojskowej „Centrum”, pułkownik Olena Karabanchuk.

Źródło: Komenda Wojskowa „Centrum”

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