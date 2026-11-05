W obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne odcięcia prądu

W obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. W okresie obowiązywania ograniczeń nie będą stosowane godzinowe harmonogramy przerw w dostawach.

Obecnie specjaliści z branży energetycznej pracują nad naprawą uszkodzonego sprzętu.

W przedsiębiorstwie energetycznym podkreślają, że specjaliści robią wszystko, co w ich mocy, aby ustabilizować sytuację w systemie energetycznym. Mieszkańcy obwodu będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w trybie dostaw energii elektrycznej.

Informację tę podała spółka DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne.

W trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W niektórych obwodach Ukrainy 5 listopada przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Ukraińskie elektrownie jądrowe zmniejszyły moc wytwarzania energii w związku z zakrojonymi na szeroką skalę i systematycznymi atakami Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii.

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