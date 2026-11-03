Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali Walentynę Molodą, która podczas incydentu w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim twierdziła, że w budynku znajdują się rzekomi „zakładnicy”, oraz przedstawiała się jako lekarka i właścicielka kliniki „Med-Prestige”. Trzy dni przed protestami kobieta wraz z kierowcą, według informacji organów ścigania, przeprowadziła rozpoznanie budynku.

Kirill Budanow opowiedział o działaniach kobiety, nie podając jej nazwiska. Według niego przed rozpoczęciem protestów mogły mieć miejsce działania prowokacyjne.

„To skomplikowana sytuacja. Uważam, że należy powstrzymać się od subiektywnych ocen. Ogólnie mogę powiedzieć, że, cóż, na przykład, jest to bardzo interesujący fakt. Rozumiem, że ludzie byli poruszeni, ale miały miejsce również prowokacje. Na przykład, od czego to wszystko się zaczęło? Jedna osoba, która z jakiegoś powodu założyła strój personelu medycznego i wcześniej nabyła samochód pogotowia ratunkowego, wraz ze swoim kierowcą co najmniej trzy dni wcześniej przeprowadziła, powiedzmy, rozpoznanie tego obiektu. Wszystko to zostało udokumentowane i tak dalej” – wyjaśnił szef Biura Prezydenta.

Według Budanowa, w trakcie dalszego śledztwa funkcjonariusze organów ścigania znaleźli w telefonie kobiety materiały, które mogą świadczyć o wcześniej przygotowanych działaniach. Chodzi w szczególności o zdjęcia i korespondencję.

Szef Biura Prezydenta poinformował, że kobieta komunikowała się z pewnymi kanałami na Telegramie, które zaczęły masowo rozpowszechniać odpowiednie wiadomości.

„Istnieje korespondencja z pewnymi kanałami na Telegramie, które rozpoczęły masową dystrybucję tych wiadomości. Nie wiem do końca, w jakim celu to robiono – czy z motywów osobistych, by podnieść swój wizerunek, czy też zarobić trochę pieniędzy – ale pojawi się pytanie, kto właściwie płaci za takie usługi. A może jednak chodzi o nieco inny, antypaństwowy cel” – przypuszczał Budanow.

Jednocześnie podkreślił, że sytuacji w Sofiivskiej Borszczagowce nie można wyjaśnić wyłącznie działaniami ewentualnych prowokatorów. Jego zdaniem incydent ten pokazał również istnienie napięć społecznych i problemów wymagających rozwiązania.

„Tak, z jednej strony są prowokatorzy, ale z drugiej strony – napięcie społeczne. Ona (kobieta – red.) została zatrzymana” – poinformował Budanow.

O tym poinformował szef Biura Prezydenta Ukrainy Kirill Budanow.

Szef Biura Prezydenta Cyryl Budanow oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Petropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Według niego obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną i odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz dokonania oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w sprawie starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

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