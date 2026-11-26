W punkcie granicznym „Krakowiec” żołnierze 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wykryli próbę przekupienia funkcjonariuszki straży granicznej. Na granicę przybył 51-letni mieszkaniec Kijowa, który zamierzał opuścić Ukrainę. Podczas kontroli dokumentów okazało się, że mężczyzna nie posiada jednego z dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy państwowej.

Po wyjaśnieniu przyczyn odmowy mieszkaniec Kijowa włożył 500 euro do paszportu i ponownie przekazał go strażniczce granicznej, próbując wpłynąć na jej decyzję. Żołnierka odmówiła przyjęcia pieniędzy.

Do Policji Krajowej skierowano zgłoszenie o wykryciu oznak przestępstwa przewidzianego w art. 369 Kodeksu karnego Ukrainy – propozycja, obietnica lub udzielenie nielegalnej korzyści funkcjonariuszowi.

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy kieruje się zasadą zerowej tolerancji wobec korupcji.

Od początku 2026 roku funkcjonariusze 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odmówili przyjęcia nielegalnych korzyści w 409 przypadkach. Łączna kwota oferowanych środków przekroczyła 1,7 miliona hrywien. Oferowano je zarówno w hrywienach, jak i w walucie obcej. Informację tę podał 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej. Na granicy z Polską zatrzymano mężczyznę, który próbował wręczyć łapówkę strażnikom granicznym.

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