W punkcie granicznym „Porubne” straż graniczna wykryła obywatelkę Ukrainy, która próbowała nielegalnie przewieźć do Rumunii około 500 paczek papierosów. Kobieta ukryła wyroby tytoniowe w wnękach konstrukcyjnych własnego samochodu.

Do zdarzenia doszło rano podczas kontroli granicznej i celnej. Do Rumunii własnym samochodem jechała obywatelka Ukrainy urodzona w 1983 roku.

Podczas kontroli kobieta twierdziła, że nie przewozi ze sobą żadnych towarów. Jednak straż graniczna wspólnie z przedstawicielami urzędu celnego przeprowadziła kontrolę pojazdu.

W wyniku kontroli papierosy z ukraińskimi znaczkami akcyzowymi znaleziono w wnękach konstrukcyjnych bagażnika oraz schowka samochodowego.

W sumie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli około 500 paczek papierosów.

Przedstawiciele urzędu celnego sporządzili odpowiedni protokół.

Wcześniej prokuratura obwodowa w Czerniowcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi rejonu czerniowieckiego w sprawie przemytu środków odurzających na szczególnie dużą skalę (cz. 3 art. 305 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Na Ukrainie wykryto zakrojoną na szeroką skalę kontrabandę środka odurzającego „kratom” z Czech.

W ramach międzynarodowej operacji specjalnej „Español” funkcjonariusze organów ścigania zablokowali kanały dostaw narkotyków z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Portugalii na Ukrainę. Operacja miała na celu powstrzymanie międzynarodowego handlu narkotykami oraz ujawnienie szlaków przemytu substancji zabronionych na terytorium Ukrainy.

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