W obwodzie lwowskim przeprowadzono u lekarza z wadą serca wyjątkową, małoinwazyjną operację

58-letni chirurg z obwodu iwano-frankowskiego, Lubomir Parokhoniak, dowiedział się o groźnej chorobie serca podczas badań profilaktycznych. Specjaliści ze Szpitala św. Panteleimona we Lwowie uratowali mężczyznę, wykonując po raz pierwszy niezwykle skomplikowaną operację protezowania łuku aorty metodą małoinwazyjną.

Lubomir Parokhoniak przez całe życie prowadził aktywny tryb życia i nie miał żadnych dolegliwości zdrowotnych. Jednak podczas planowego badania USG serca wykryto u niego wrodzoną wadę zastawki aortalnej oraz tętniaka aorty.

Tętniak to patologiczne poszerzenie ściany naczynia krwionośnego, które może pęknąć i spowodować śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje. Diagnoza była dla mężczyzny całkowitym zaskoczeniem.

„Nie potrafię opisać, jak bardzo było to nagłe i nieoczekiwane. Potrzebowałem czasu, aby uświadomić sobie diagnozę i pogodzić się z nią” – wspomina Lubomir Parochoniak.

Przed pacjentem stanął trudny wybór: kontynuować obserwację stanu zdrowia, ryzykując pęknięcie tętniaka, albo zgodzić się na planową operację otwartą.

Mężczyzna przyznaje, że początkowo się wahał, ponieważ zdawał sobie sprawę ze złożoności i ryzyka takiego zabiegu. Ponadto nie było mu łatwo zaufać innym lekarzom i samemu znaleźć się w roli pacjenta.

„Zastanawiałem się, czy już teraz warto poddać się tak poważnej operacji. Rozumiałem jej skalę i ryzyko. Poza tym mi, jako lekarzowi, nie było łatwo zaufać komuś i samemu stać się pacjentem” – opowiedział.

Ostatecznie Lubomir Parochoniak zdecydował się na operację, jednak zależało mu na tym, by zabieg przeprowadzono metodą małoinwazyjną. Dlatego zwrócił się do swoich lwowskich kolegów – zespołu kardiochirurgów Centrum Serca i Naczyń Szpitala św. Panteleimona.

Lekarze tej placówki mają doświadczenie w wykonywaniu małoinwazyjnych operacji na zastawkach serca i aorcie. Jednak protezowania łuku aorty tą metodą wcześniej nie wykonywano, ponieważ jest to jedna z najtrudniejszych operacji w kardiochirurgii, którą zazwyczaj przeprowadza się metodą otwartą.

Kierownik Centrum Serca i Naczyń Roman Domashich wyjaśnił, że operacja wymaga niezwykłej precyzji i obejmuje szereg skomplikowanych etapów.

„Podczas zabiegu konieczne jest wyodrębnienie łuku aorty i całkowite uwolnienie jej gałęzi, całkowite zatrzymanie krążenia, podłączenie aparatu krążenia pozaustrojowego oraz zapewnienie selektywnej perfuzji mózgu. Następnie należy wykonać protezowanie łuku aorty i podłączenie jej odgałęzień do protezy naczyniowej. Jest to najwyższy poziom złożoności w kardiochirurgii” — wyjaśnia Roman Domasicz.

Zespół stanął przed dylematem, którą metodę wybrać: tradycyjną operację otwartą z nacięciem o długości około 18 centymetrów czy zabieg małoinwazyjny poprzez znacznie mniejszy dostęp — zaledwie 5–6 centymetrów.

Po rozważeniu wszystkich zagrożeń i życzeń pacjenta kardiochirurdzy postanowili spróbować mniej inwazyjnej metody.

„Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to technicznie bardzo skomplikowana operacja przy takim dostępie. Jednak uwzględniliśmy wyniki badań i uznaliśmy, że warto spróbować. Dla pacjenta jest to mniej traumatyczne, a jego komfort i bezpieczeństwo to nasz priorytet. W rzeczywistości Lubomir nosił w klatce piersiowej bombę o opóźnionym działaniu. Dobrze, że się zdecydował. Operacja była niezwykle skomplikowana właśnie ze względu na wybrany dostęp, ale wszystko nam się udało” — podsumowuje Roman Domasicz.

Podczas operacji lekarze wymienili zastawkę aortalną, aortę wstępującą i łuk aorty, ponownie wszczepili jej odgałęzienia, a także część aorty zstępującej. Całą operację udało się przeprowadzić przy użyciu dostępu małoinwazyjnego.

Już piątego dnia po operacji Lubomir Parochoniak wrócił do domu. Mężczyzna przyznaje, że czuje się znacznie lepiej, niż się spodziewał po tak skomplikowanym zabiegu.

„Ludzie pytają mnie: »Jak się czujesz?«. A ja odpowiadam, że gdyby nie opatrunek, nawet nie czułbym, że przeszedłem operację. Moi pacjenci już na mnie czekają, chcę jak najszybciej przejść rehabilitację i wrócić do mojej ulubionej pracy – chirurgii” – powiedział lekarz.

Informację tę przekazało Pierwsze Stowarzyszenie Medyczne we Lwowie.

Przypomnijmy, że 55-letni traktorzysta z regionu lwowskiego, Jurij Halas, niemal całkowicie stracił wzrok w lewym oku z powodu rzadkiego nowotworu, który zwykle występuje u noworodków i niemowląt. Mężczyzna przez lata ignorował pogorszenie wzroku, aż praca w polu stała się niezwykle trudna. Specjaliści ze Szpitala św. Panteleimona usunęli nowotwór, a już następnego dnia wzrok pacjenta częściowo się przywrócił.

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