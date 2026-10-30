Uchwała Rady Obwodowej we Lwowie w sprawie ogłoszenia roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza nie weszła jeszcze w życie. Uchwała nie została jeszcze podpisana, a do jej wejścia w życie niezbędny jest podpis pełniącego obowiązki przewodniczącego rady obwodowej.

Rozporządzenie o ogłoszeniu przyszłego roku Rokiem UPA i wybitnych ukraińskich działaczy pozostaje na razie niezrealizowane. Dalszy los tej uchwały zależy od jej podpisania przez upoważnionego urzędnika.

Kozicki zaznaczył, że uchwała rady obwodowej nadal nie została podpisana. Podkreślił również konieczność uwzględnienia interesów Ukrainy w zakresie polityki zagranicznej oraz stosunków z Polską.

„Chciałbym poinformować, że uchwała Rady Obwodowej we Lwowie, o której mowa w Państwa piśmie, nie została dotychczas podpisana i nie weszła w życie. Jestem przekonany, że decyzje organów władzy na wszystkich szczeblach powinny uwzględniać interesy Ukrainy w zakresie polityki zagranicznej oraz dobre stosunki sąsiedzkie z Rzecząpospolitą Polską” – napisał szef OVA.

Zaznaczył również, że rozumie wrażliwość kwestii pamięci historycznej dla narodów ukraińskiego i polskiego oraz znaczenie ich omawiania w duchu wzajemnego szacunku i gotowości do porozumienia.

W biurze prasowym Lwowskiej Administracji Obwodowej wyjaśniono, że aby uchwała weszła w życie, musi ją podpisać pełniący obowiązki przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej Jurij Chłod. Na moment publikacji niniejszego komunikatu nie zostało to jeszcze zrobione. W administracji podkreślono również, że nie byli inicjatorami tej decyzji.

Niejednoznaczna przeszłość a realia teraźniejszości: wnioski z kolejnego konfliktu między Ukrainą a Polską.

Przypomnijmy, że Tusk skrytykował decyzję o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Szuchewicza, UPA i Olżycza.

24 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki stwierdził, że uhonorowanie Stepana Bandery i Romana Szuchewicza w Panteonie Narodowym może utrudnić integrację Ukrainy z Unią Europejską. Według niego może to pogorszyć stosunki Kijowa nie tylko z Warszawą, ale i z całą Europą.

Polski eurodeputowany Marcin Sipniewski z partii „Konfederacja” podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podarł portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewicza. Wezwał również do zaprzestania wsparcia finansowego dla Ukrainy.

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