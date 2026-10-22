W obwodzie lwowskim pies służbowy pomógł wykryć substancję przypominającą kokainę

W punkcie granicznym „Hruszów” strażnicy graniczni z 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z celnikami wykryli białą substancję w postaci proszku, która pod względem wyglądu przypomina kokainę.

Podczas szczegółowej kontroli pojazdu, który przewoził samochód na przyczepie i zmierzał do wjazdu na terytorium Ukrainy, straż graniczna wykorzystała psa służbowego o imieniu Boni w celu sprawdzenia, czy nie przewozi on substancji odurzających.

Pies zareagował w okolicy tylnego siedzenia pasażerskiego samochodu. Podczas dalszej kontroli w plastikowym pojemniku znaleziono biały proszek.

Za kierownicą pojazdu siedział 35-letni mieszkaniec obwodu lwowskiego. Informację o wykryciu substancji przekazano do Policji Narodowej w celu zweryfikowania i dokonania oceny prawnej.

W związku z tym zdarzeniem organy ścigania rozpatrują przesłanki przestępstwa określonego w art. 309 Kodeksu karnego Ukrainy. Dotyczy on nielegalnej produkcji, nabywania, przechowywania, przewozu oraz innych czynności związanych ze środkami odurzającymi bez zamiaru ich sprzedaży.

Ostateczny skład i pochodzenie skonfiskowanej substancji mają ustalić eksperci. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że jest to środek odurzający.

Źródło: 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej.

W Kijowie postawiono zarzuty dwóm młodym mężczyznom, którzy zamienili spacery po okolicy w rozkładanie „skrytek” z substancjami psychotropowymi w celu nielegalnego zarobku.

26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren zakładu marihuanę oraz substancję psychotropową PVP.

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