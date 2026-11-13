W obwodzie lwowskim przed sądem stanie 40-letni mężczyzna oskarżony o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej
Mieszkaniec powiatu jaworowskiego w latach 2023–2026 gromadził, przechowywał i rozpowszechniał materiały pornograficzne, w tym pliki przedstawiające przemoc seksualną wobec dzieci.
Zabronione treści przechowywał w aplikacji Telegram oraz na smartfonie, wysyłał je w prywatnych wiadomościach i publikował we własnej grupie w tej aplikacji.
Ekspertyza potwierdziła, że zabezpieczone pliki zawierały pornografię dziecięcą.
Mężczyźnie postawiono zarzuty popełnienia szeregu przestępstw na podstawie art. 301 i 301-1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Akt oskarżenia został już przekazany do sądu.
Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie
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