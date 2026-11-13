Mieszkaniec powiatu jaworowskiego w latach 2023–2026 gromadził, przechowywał i rozpowszechniał materiały pornograficzne, w tym pliki przedstawiające przemoc seksualną wobec dzieci.

Zabronione treści przechowywał w aplikacji Telegram oraz na smartfonie, wysyłał je w prywatnych wiadomościach i publikował we własnej grupie w tej aplikacji.

Ekspertyza potwierdziła, że zabezpieczone pliki zawierały pornografię dziecięcą.

Mężczyźnie postawiono zarzuty popełnienia szeregu przestępstw na podstawie art. 301 i 301-1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Akt oskarżenia został już przekazany do sądu.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie

W mieście Łuck funkcjonariusze organów ścigania ujawnili kobietę podejrzaną o produkcję i dystrybucję treści pornograficznych z udziałem jej 3-letniej córki. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wykorzystywała dziecko do tworzenia zabronionych materiałów i przekazywała je innej osobie za wynagrodzeniem.

W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 50-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewa się o popełnienie czynów niezgodnych z prawem o charakterze seksualnym wobec dzieci.

Sąd Apelacyjny w Sumach utrzymał w mocy wyrok Sądu Miejsko-Rejonowego w Szostce w sprawie lokalnej mieszkanki, którą skazano na 8 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji związanych z pracą z dziećmi, na okres 3 lat.

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