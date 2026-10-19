W wsi Antonówka w gminie Żurawne w obwodzie lwowskim doszło do sporu w związku z propozycją nazwania ulicy imieniem poległego żołnierza Bogdana Berczaka. Inicjatorem zmiany nazwy była matka obrońcy, który zginął w wieku 23 lat. Jednak około połowa mieszkańców ulicy nie poparła tego pomysłu.



Inicjatywę zmiany nazwy ulicy „Nowa” w rodzinnej wsi Bogdana Berczaka jego matka zgłosiła w rocznicę śmierci syna. Jak twierdzi kobieta, chciała zachować pamięć o żołnierzu, który oddał życie, broniąc Ukrainy.

Na ulicy znajduje się zaledwie osiem domów. Jednak nawet wśród tak niewielkiej liczby mieszkańców opinie podzieliły się równo: cztery gospodarstwa domowe poparły zmianę nazwy, a kolejne cztery były przeciwne.

Lilia Berczak opisała tę sytuację w mediach społecznościowych. Szczególnie bolesna była dla niej reakcja niektórych sąsiadów, którzy uzasadniali swoje stanowisko niechęcią do dodatkowych kłopotów.

O tej sytuacji matka żołnierza, Lilia Berczak, napisała na Facebooku.

„Osiem domów… Z nich cztery nie poparły tej zmiany. »Po co nam problemy, jego i tak już nie ma«. Syna nie ma, ale jesteśmy my, którzy budzimy się każdego ranka, mamy plany, żyjemy swoim szczęśliwym życiem i bardzo często zapominamy, komu to zawdzięczamy” – napisała matka żołnierza.

Przypomnijmy, że w Kijowie przeprowadzono ankietę dotyczącą zmiany nazwy ulicy Zielonogórskiej w dzielnicy Solomjanska na cześć Bohatera Ukrainy, pilota wojskowego Andrieja Pilszczykowa o pseudonimie „Dżus”.

W Kamieńcu Podolskim poruszono kwestię zmiany nazwy miejskiego stadionu, który od 1994 roku nosi imię Grigorija Tonkocejewa – pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego Partii Komunistycznej w Kamieńcu Podolskim.

Wcześniej w Odessie ulicę Ilfa i Pietrowa przemianowano na cześć rodziny Głodanów, która w całości zginęła w wyniku wojny.