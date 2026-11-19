Funkcjonariusze organów ścigania z obwodu lwowskiego we współpracy z kolegami z obwodu ługańskiego zlikwidowali międzynarodową siatkę zajmującą się przemytem i dystrybucją środków odurzających oraz substancji psychotropowych, której miesięczny obrót wynosił ponad 11 milionów hrywien.

W skład grupy wchodziło sześciu mieszkańców obwodu dniepropetrowskiego w wieku od 19 do 34 lat, którzy zorganizowali dostawy hurtowych partii kratonu i e-papierosów zawierających tetrahydrokannabinol (THC) z krajów UE na Ukrainę.

W celu przechowywania i pakowania zabronionych substancji podejrzani wynajęli w Dnieprze biuro oraz pięć boksów garażowych, przez które co miesiąc przepływała ponad tona „towaru”. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem wyspecjalizowanych kanałów na Telegramie, zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i w dużych partiach hurtowych od pięciu kilogramów, a do realizacji wysyłek zaangażowano dwóch pracowników firmy logistycznej. Sprawcy przyjmowali płatności od klientów za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych oraz kart bankowych osób figurujących jako pośrednicy.

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Podczas 15 przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli około tony kratomu, 500 puszek z płynem na jego bazie, 320 urządzeń elektronicznych i 79 kartridży do palenia zawierających THC, a także nieoficjalną dokumentację księgową oraz sprzęt do pakowania. Łączna wartość skonfiskowanych przedmiotów na „czarnym” rynku przekracza 12 milionów hrywien.

Wszystkim sześciu zatrzymanym postawiono zarzuty na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy (nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi na szczególnie dużą skalę), co grozi karą do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Śledztwo wnosi o zastosowanie wobec nich środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: Policja obwodu lwowskiego.

Wcześniej prokuratura obwodowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o organizowanie nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. W momencie popełnienia pierwszego przestępstwa jeden z oskarżonych miał 17 lat, a jego wspólnik – 27 lat.

Wcześniej w Kijowie sąd uznał 34-letnią mieszkankę miasta za winną nielegalnego przechowywania substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach w celu ich sprzedaży. Kobieta przechowywała PVP, amfetaminę oraz 4-MMS (4-metylo-metkatynon).

Ponadto 26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody w sprawie przyznania się do winy zawartej z prokuratorem.



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