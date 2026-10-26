W obwodzie lwowskim zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, który śmiertelnie potrącił kobietę, a następnie uciekł

W obwodzie lwowskim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 49-letniego mieszkańca Drohobycza, który – według danych policji – będąc pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku zderzenia zginęła 24-letnia mieszkanka powiatu drohobyczskiego. Kierowcy samochodu marki Nissan X-Trail grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze organów ścigania, wypadek drogowy miał miejsce 25 października około godziny 18:10 na trasie „Mostyska – Sambir – Borysław” w powiecie drohobyczskim.

Nieznany kierowca, prowadząc niezidentyfikowany samochód, potrącił 24-letnią mieszkankę okolicy, która wraz ze znajomą szła poboczem drogi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

W wyjaśnieniu sprawy uczestniczyli funkcjonariusze policji kryminalnej, śledczy oraz pracownicy innych służb z posterunku policji nr 1 w powiecie drohobickim, a także funkcjonariusze wydziału poszukiwań kryminalnych oraz pracownicy innych służb policji obwodu lwowskiego.

W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że do spowodowania wypadku drogowego przyczynił się 49-letni mieszkaniec miasta Drohobycz, kierowca samochodu marki Nissan X-Trail. Ustalono również, że mężczyzna prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi wynosiło ponad 2,5 promila. Funkcjonariusze zatrzymali go zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

W związku z tym śledczy z wydziału ds. przestępstw w transporcie przy zarządzie śledczym policji obwodu lwowskiego wszczęli postępowanie karne na podstawie części 3 art. 286-1 (Naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego lub eksploatacji środków transportu przez osoby prowadzące pojazdy w stanie nietrzeźwości) Kodeksu karnego Ukrainy. Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres od pięciu do dziesięciu lat wraz z pozbawieniem prawa do kierowania pojazdami na okres od pięciu do dziesięciu lat.

Źródło: Policja obwodu lwowskiego

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