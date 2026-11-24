W obwodzie mykolaivskim rozpoczęto gruntowny remont problematycznego odcinka drogi R-55 w pobliżu miejscowości Veselynove w kierunku Odessy. Prace obejmą 5,2 km trasy i są finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Ukraine Facility.

O rozpoczęciu remontu poinformowała firma „Avtomagistral-Pivden”, która wykonuje prace.

Według wykonawcy lokalni mieszkańcy od około dziesięciu lat domagali się remontu drogi. W 2021 roku, z powodu jej złego stanu, dwukrotnie organizowali akcje protestacyjne.

Obecnie remontowany odcinek został całkowicie zamknięty, a dla kierowców zorganizowano tymczasowy objazd.

W trakcie prac stare pokrycie jest frezowane, demontowana jest podbudowa drogi i budowana jest nowa konstrukcja z betonu cementowego. Po rozebraniu poprzedniej podbudowy okazało się, że droga przebiega po słabych gruntach, które nie wytrzymują normatywnych obciążeń.

Dlatego wykonawca zastępuje nieodpowiedni grunt gliną z lokalnych kamieniołomów. Prace prowadzone są na głębokości 1–1,5 metra. Następnie przewidziano ułożenie geotekstylia i piasku drenażowego.

Nowa konstrukcja drogi będzie składać się z warstwy piasku drenażowego o grubości 20 cm, mieszanki żwiru i piasku — 21 cm, monolitycznego podłoża z betonu chudego o grubości 16 cm oraz górnej warstwy nawierzchni cementowo-betonowej o grubości 26 cm.

Warstwę wierzchnią planuje się wykonać w technologii „betonu płukanego”, która polega na usunięciu cienkiej warstwy zaprawy cementowej z powierzchni świeżej nawierzchni i odsłonięciu tłucznia.

Według wyjaśnień firmy technologia ta ma na celu zmniejszenie hałasu powodowanego ruchem samochodów, zapewnienie lepszej przyczepności kół do drogi i odprowadzania wody, a także zwiększenie odporności nawierzchni na mróz i środki odladzające.

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