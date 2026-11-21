Po zmasowanym ataku rosyjskim w nocy z 19 na 20 listopada pracownikom sektora energetycznego udało się częściowo ustabilizować dostawy energii elektrycznej w dotkniętych konfliktem regionach Ukrainy. Jednocześnie sytuacja w obwodzie odeskim pozostaje trudna – poinformowało Ministerstwo Energii Ukrainy.

„Jednocześnie ataki wroga nie ustają. Rosja celowo atakuje już odbudowane obiekty energetyczne. Ponadto ciągłe alarmy powietrzne znacznie utrudniają i spowalniają prace naprawcze. Z tego powodu sytuacja z dostawami energii elektrycznej w regionach może się szybko zmieniać” – czytamy w komunikacie opublikowanym na kanale Telegram.

„Na wieczór 21 listopada sytuacja w obwodzie odeskim pozostaje trudna. Z powodu ciągłych ataków wroga na sieci przesyłowe w regionie dochodzi do zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach prądu, uruchamia się automatyczne zabezpieczenie” – zaznacza Ministerstwo Energii.

Za każdym razem po przywróceniu zasilania mogą wystąpić chwilowe skoki lub spadki napięcia – przypomina Ministerstwo Energii i prosi o niepozostawianie włączonych do gniazdek urządzeń elektrycznych o dużej mocy, co pozwoli uchronić je przed uszkodzeniem.

Rosja zaatakowała obiekty energetyczne w obwodzie odeskim, odnotowano przerwy w dostawach prądu.

Główne cele Kremla: jak Kijów, Charków i Odessa przygotowują się do zimy.

Czytaj nas na