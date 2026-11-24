Liczba lokalnych awarii w sieciach energetycznych obwodu odeskiego wzrosła 15-krotnie po ostatnich rosyjskich atakach. Chociaż pracownikom sektora energetycznego udało się ustabilizować sytuację po ostrzałach, jednoczesne włączanie przez odbiorców mocnych urządzeń elektrycznych zaraz po przywróceniu napięcia powoduje przeciążenie sieci, nowe awarie i ponowne przerwy w dostawach prądu.

Przedsiębiorstwo wezwało mieszkańców regionu do odłączania mocnych urządzeń elektrycznych od sieci podczas przerw w dostawach prądu, a po przywróceniu zasilania do włączania ich po kolei, stopniowo zwiększając moc ogrzewania elektrycznego. Przestrzeganie tych zaleceń pomoże zmniejszyć liczbę awarii i uniknąć ponownych przerw w dostawie prądu.

Źródło: komunikat przedsiębiorstwa energetycznego DTEK.

Sytuacja z dostawami energii elektrycznej w Odessie i okolicznych rejonach pozostaje niezwykle trudna. Energetycy częściowo przywracają już zasilanie infrastruktury krytycznej i poszukują rozwiązań technicznych, aby stopniowo przywrócić prąd pozostałym odbiorcom.

W Odessie od 23 do 27 listopada włącznie uczniowie będą uczyć się zdalnie. Decyzja ta została podjęta z powodu znacznych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, ciepła i wody w mieście. Przedszkola w tym okresie będą działać wyłącznie z grupami dyżurnymi.

W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

W wyniku wrogiego ostrzału Odessy 18 listopada 2026 r. uszkodzeniu uległ budynek Muzeum Sztuki Współczesnej.

Czytaj nas na