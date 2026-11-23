W obwodzie odeskim znaleziono martwe niemowlę w szambie; matka twierdziła, że doszło do poronienia
W obwodzie odeskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w szambie na terenie prywatnej posesji.
38-letnia matka została dzień wcześniej hospitalizowana z powodu krwawienia, a lekarzom poinformowała o poronieniu.
Lekarze przekazali tę informację policji. Kobieta opowiedziała, że poronienie miało miejsce w toalecie na ulicy. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w szambie ciało niemowlęcia, którego wiek ciążowy, według wstępnych danych, wynosił 8–9 miesięcy.
Śledczy wszczęli postępowanie karne na podstawie art. 117 Kodeksu Karnego Ukrainy – umyślne zabójstwo noworodka przez matkę. Ciało przekazano do ekspertyzy sądowo-medycznej w celu ustalenia przyczyny zgonu.
Okoliczności tragedii ustalają śledczy pod kierownictwem proceduralnym prokuratury okręgowej w Berezowie.
Źródło: Narodowa Policja Ukrainy.
Prokuratorzy ds. nieletnich z Biura Prokuratora Generalnego postawili zarzuty trzem kobietom, które zorganizowały proceder nielegalnego przekazania noworodka obywatelowi Chin w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Niemowlę wywieziono poza granice Ukrainy w wieku półtora miesiąca.
W obwodzie kirowogradzkim przekazano do sądu akty oskarżenia wobec dwóch matek, których niemowlęta zmarły w wyniku zatrucia azotanami. Według wersji śledztwa dzieciom przygotowywano mieszanki mleczne na wodzie ze studni, w której stężenie szkodliwych substancji przekraczało normę ponad 17- i 36-krotnie – poinformowała prokuratura obwodowa.
W obwodzie odeskim przed sądem stanie matka, która pobiła swojego 5-letniego syna drewnianą rączką siekiery.