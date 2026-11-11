W obwodzie odeskim wykryto grupę lekarzy, którzy wystawiali mężczyznom orzeczenia o niepełnosprawności w celu uniknięcia mobilizacji

Pracownicy Państwowego Biura Śledczego wykryli w obwodzie odeskim grupę pracowników służby zdrowia, którzy za 8 tysięcy dolarów obiecali mężczyznom podlegającym obowiązkowi wojskowemu załatwienie orzeczenia o niepełnosprawności w celu uzyskania odroczenia od mobilizacji.

Aby zrealizować ten proceder, lekarze wymyślali pacjentom diagnozy, fałszowali wyniki badań i wystawiali dokumenty medyczne bez faktycznego badania.

Według danych Państwowego Biura Śledczego organizatorem oszustwa był lekarz z jednego z ośrodków ratownictwa medycznego i medycyny katastrof w obwodzie odeskim. Do nielegalnej działalności zaangażował jeszcze sześciu lekarzy różnych specjalności.

Organizator wyszukiwał mężczyzn gotowych zapłacić za fikcyjne dokumenty medyczne. Następnie do akcji włączali się jego wspólnicy, którzy zapewniali sporządzenie niezbędnych zaświadczeń i wyników badań.

W szczególności lekarka rodzinna tworzyła w systemie elektronicznym skierowania na badania nawet dla mężczyzn, z którymi nie miała podpisanych umów.

Aby potwierdzić fikcyjne schorzenia, uczestnicy oszustwa uciekali się do fałszerstw: podmieniali próbki biologiczne zdrowych mężczyzn i zmieniali wyniki badań laboratoryjnych.

W ten sposób lekarze sporządzali dokumenty, które miały stanowić podstawę do ustalenia niepełnosprawności i uzyskania odroczenia od mobilizacji.

Informuje o tym Państwowe Biuro Śledcze.

Wcześniej w stolicy ujawniono sprawę 59-letniej kobiety, która – według danych śledztwa – organizowała wystawianie fikcyjnych orzeczeń o niepełnosprawności dla mężczyzn w wieku poborowym za 20 tysięcy dolarów. Schemat miał pomóc im uniknąć mobilizacji.

W obwodzie kijowskim ujawniono prawdopodobny proceder polegający na przyznawaniu dożywotniej grupy inwalidztwa za 10 tysięcy dolarów. Wśród zatrzymanych znaleźli się dyrektor szpitala rejonowego, prywatny przedsiębiorca oraz były członek medyczno-społecznej komisji eksperckiej.

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