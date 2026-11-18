Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie poltawskim oraz adwokatowi, którym zarzuca się wymuszenie i przyjęcie 110 tys. dolarów nielegalnej korzyści. Informację tę podały 18 listopada 2026 r. Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna oraz Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy.

Według informacji mediów, w sprawie figurują szef wydziału śledczego obwodowego oddziału SBU Oleksandr Popp, starszy śledczy tej jednostki Serhij Heraszenko oraz adwokat Wiaczesław Delia. Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnicy za pośrednictwem osoby trzeciej żądali środków od właściciela przedsiębiorstwa, którego dyrektor jest podejrzany o dostarczanie sprzętu do Rosji za pośrednictwem firm-przykrywek w Kazachstanie.

W zamian za wskazaną kwotę funkcjonariusze organów ścigania obiecali doprowadzić do zawarcia ugody w sprawie przyznania się do winy przez dyrektora firmy, nie wnosić do sądu wniosków o jego aresztowanie i zamrożenie aktywów przedsiębiorstwa, a także faktycznie zaprzestać postępowania karnego. Osoby te zostały zdemaskowane w kwietniu 2026 roku, zaraz po otrzymaniu drugiej części łapówki w wysokości 55 tys. dolarów.

Ponadto śledztwo wykazało, że adwokat przekonał przedsiębiorcę do przekazania dodatkowych 8 tys. dolarów rzekomo na przekupienie sędziego, który miał zatwierdzić ugodę w sprawie przyznania się do winy. W rzeczywistości obrońca nie miał żadnych powiązań z sędzią i planował przywłaszczyć sobie te środki.

Działania funkcjonariuszy SBU zakwalifikowano jako przyjęcie nielegalnej korzyści w szczególnie dużej wysokości, a działania adwokata – jako pomocnictwo, oszustwo i podżeganie do wręczenia łapówki. Akt oskarżenia przekazano do sądu 17 listopada. Wcześniej sąd zastosował wobec podejrzanych środki zabezpieczające w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 5 mln hrywien dla Oleksandra Poppa oraz 4 mln hrywien dla Serhija Heraszenki.

Źródło: SAP i NABU.

Były burmistrz Reni i były radny miejski zostali ostatecznie skazani za wyłudzenie 100 tysięcy dolarów w zamian za przekazanie w dzierżawę gruntu komunalnego o powierzchni około 2,5 ha. Oskarżeni zdążyli otrzymać połowę tej kwoty.

Sędzia Sądu w Pawłogradzie został skazany na karę pozbawienia wolności za przyjęcie łapówki w wysokości 2 tys. dolarów.

Oficerka Sztabu Generalnego została zatrzymana za łapówkę w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymany dezerter próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

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