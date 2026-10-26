Na portalu „Dія” pojawiła się możliwość uzyskania wyciągu z Rejestru weteranów wojennych

Weterani oraz członkowie rodzin poległych obrońców mogą od teraz uzyskać wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Weteranów Wojennych na portalu „Dія”. Wydany dokument potwierdza odpowiedni status i jest niezbędny do uzyskania państwowych ulg oraz gwarancji socjalnych.

Usługa jest dostępna dla obywateli, których dane zostały wpisane do rejestru, w szczególności dla uczestników działań bojowych, uczestników wojny, osobom niepełnosprawnym w wyniku wojny, członkom rodzin poległych obrońców i obrończyń, poszkodowanym uczestnikom Rewolucji Godności oraz osobom o szczególnych zasługach dla Ojczyzny.

Aby zamówić dokument, należy zalogować się na portalu, przejść do usługi „Wypis z rejestru weteranów” w sekcji „Weteran PRO” i potwierdzić wniosek, po czym przetworzony plik PDF z kodem QR i kwalifikowanym podpisem elektronicznym urzędu zostanie przesłany do gabinetu osobistego oraz na adres e-mail. Ponadto rozszerzono możliwości uzyskania wyciągu za pośrednictwem Centrum Obsługi Obywateli (ЦНАП) — od tej pory mogą go wystąpić dzieci weteranów w wieku do 23 lat lub ich prawni przedstawiciele w celu uzyskania państwowego wsparcia na edukację.

Źródło: Ministerstwo ds. Weteranów Ukrainy.

Przypominamy, że od teraz na Ukrainie można za pośrednictwem aplikacji „Dія” ubiegać się o świadczenia związane z ciążą i porodem, a także o zasiłek na opiekę nad dzieckiem do ukończenia pierwszego roku życia.

W aplikacji i na portalu „Dija” opracowywana jest nowa usługa, która pozwoli na składanie online zawiadomień o rozpoczęciu budowy lub przebudowy domów prywatnych, ogrodowych i letniskowych o wysokości do dwóch kondygnacji (nie licząc poddasza), a także garaży i budynków gospodarczych.

W aplikacji „Dія” uruchomiono agenta opartego na sztucznej inteligencji, który umożliwia uzyskiwanie dokumentów i uiszczanie grzywien.

Przypomnijmy, że w aplikacji „Dія” zautomatyzowano przedłużanie rezerwacji pracowników.

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