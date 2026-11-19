Sąd Miejsko-Rejonowy w Kolomyji uznał 33-letniego żołnierza z gminy P’yadytska za winnego popełnienia przestępstwa seksualnego wobec nieletniej pasierbicy.

Przestępstwa trwały około dwóch lat — od lata 2023 r. do maja 2025 r.

Mężczyzna nie przyznał się do winy i twierdził, że dziewczynka go oskarżyła z powodu ograniczenia dostępu do smartfona. Sąd uwzględnił jednak wyniki ekspertyzy oraz pozostałe materiały sprawy i skazał go na 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura przygotowuje apelację i będzie domagać się dla skazanego dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku.

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim odbędzie się proces mieszkańca rejonu Chmielnickiego, oskarżonego o systematyczne gwałcenie swojej 14-letniej pasierbicy.

W Połtawie skazano 57-letniego mężczyznę, który porwał, zgwałcił i zabił 12-letnią dziewczynkę. Sąd uznał go również za winnego przemocy seksualnej wobec innego małoletniego dziecka.

W Dnieprze funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 40-letniego mężczyznę, którego podejrzewa się o udział w śmierci 11-letniego dziecka. Chłopca uduszono i prawdopodobnie zgwałcono.

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