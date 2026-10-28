W regionie Przykarpacia sarna zmarła po kilku dniach spędzonych w ciężkim stanie w zoo z bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami

W zoo z bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami przy hotelu Phoenix Relax Park we wsi Polanica niedaleko Bukowia zginęła sarna. Według organizacji ochrony zwierząt UAnimals zwierzę przez kilka dni znajdowało się w ciężkim stanie bez odpowiedniej pomocy.

Jak twierdzą obrońcy zwierząt, 25 października w sieci pojawiło się nagranie, na którym wyczerpana sarna leży w błocie przy ogrodzeniu swojego wybiegu. Autorka wpisu, Svitlana, twierdzi, że kierownictwo kompleksu oraz pracownicy zoo wiedzieli o stanie zwierzęcia, jednak nie udzielili mu odpowiedniej pomocy. Według niej sarna nie miała nawet wody.

Jak donosi serwis UAnimals, kobieta wezwała policję, która odnotowała potencjalny przypadek okrutnego traktowania zwierzęcia. Po przybyciu funkcjonariuszy, jak twierdzi autorka wpisu, sarna otrzymała wodę i środki przeciwbólowe, a następnie została przeniesiona na plandekę.

Jednocześnie w kompleksie hotelowym, według informacji obrońców zwierząt, twierdzono, że próbowano uratować zwierzę i wcześniej wezwano weterynarza. Następnego dnia po opublikowaniu nagrania sarna zmarła.

Organizacja UAnimals poinformowała, że jej prawniczki udzieliły autorce wpisu porady dotyczącej dalszych działań. Ponadto organizacja złożyła własne zgłoszenie na policję, a także pismo od międzyfrakcyjnego stowarzyszenia „Humanitarny kraj”.

Organizacja UAnimals wezwała Narodową Policję Ukrainy do dokładnego zbadania tego incydentu i ustalenia, czy doszło do naruszeń w traktowaniu zwierzęcia. Organizacja zwraca się również do społeczeństwa o rozpowszechnianie informacji, aby sprawa nie pozostała bez echa.

Obrońcy praw zwierząt opowiedzieli się przeciwko odwiedzaniu ogrodów zoologicznych typu „kontaktowego”, twierdząc, że wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych może wiązać się z cierpieniem. Okoliczności śmierci sarny oraz ewentualną odpowiedzialność pracowników kompleksu mają ustalić organy ścigania.

Phoenix Relax Park skomentował później śmierć sarny i oświadczył, że dąży do obiektywnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Przedstawiciele kompleksu wyrazili współczucie z powodu śmierci zwierzęcia i zaznaczyli, że po pogorszeniu się jej stanu wezwano lekarza weterynarii, jednak nie udało się uratować sarny.

Kompleks poinformował, że pobrano próbki biologiczne do badań laboratoryjnych i oczekuje się na wyniki analiz oraz oficjalną opinię lekarza weterynarii, które powinny pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci.

„Obecnie pobrano próbki biologiczne do badań laboratoryjnych. Czekamy na wyniki analiz oraz oficjalną opinię lekarza weterynarii, które pomogą ustalić przyczynę śmierci” – czytamy w oświadczeniu.

Ponadto w Phoenix Relax Park oświadczono, że zwraca się szczególną uwagę na stan pozostałych zwierząt oraz warunki ich utrzymania. Przedstawiciele kompleksu wyrazili gotowość do dialogu z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt i obiecali poinformować o ustalonych okolicznościach po otrzymaniu wyników badań.

W oświadczeniu kompleks odrzucił również zarzuty dotyczące obojętności wobec zwierząt, podkreślając, że od wielu lat pomaga bezdomnym zwierzętom, finansuje ich utrzymanie oraz przejmuje opiekę nad zwierzętami, które są mu przekazywane.

Policja poinformowała, że 26 października o godz. 10:04 otrzymała zgłoszenie dotyczące prawdopodobnego okrutnego traktowania zwierzęcia w zoo interaktywnym we wsi Polanica w regionie Przykarpacia. W zgłoszeniu mowa była o możliwym nieudzielenie pomocy weterynaryjnej łani.

Na miejsce udała się grupa śledczo-operacyjna oraz lekarz weterynarii. Wstępnie ustalono, że zginęła samica jelenia plamistego. Podczas oględzin nie stwierdzono widocznych obrażeń ciała. Weterynarz przeprowadził sekcję zwłok i pobrał próbki do badań laboratoryjnych, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci.

Obecnie funkcjonariusze organów ścigania sprawdzają okoliczności śmierci zwierzęcia oraz informacje dotyczące ewentualnego nieudzielenia mu niezbędnej pomocy. Policja bada również, czy dzikie zwierzęta były w tym obiekcie trzymane zgodnie z prawem, czy placówka posiada wszystkie wymagane przez prawo dokumenty oraz czy przestrzegano tam wymogów dotyczących warunków hodowli zwierząt. Na podstawie wyników kontroli zdarzenie zostanie poddane ocenie prawnej.

Źródło: UAnimals

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