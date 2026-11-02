Właściciel prywatnej posiadłości w kurortowej miejscowości Polanica w obwodzie iwano-frankowskim został uznany za winnego zanieczyszczenia rzeki Prutec Polanicki. Przedsiębiorca systematycznie odprowadzał do zbiornika nieoczyszczone ścieki, naruszając przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Badania laboratoryjne wykazały w wodzie przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających, w szczególności azotu amonowego, fosforanów i żelaza. Pogorszyło to naturalne właściwości wody i stanowiło zagrożenie dla środowiska.

29 października 2026 roku Sąd Miejski w Jaremczach uznał przedsiębiorcę za winnego i nałożył na niego grzywnę w wysokości 85 tysięcy hrywien. Ponadto musi on zapłacić ponad 30 tysięcy hrywien za przeprowadzenie ekspertyz sądowych.

W trakcie postępowania sądowego przedsiębiorca dobrowolnie przekazał również 15 tysięcy hrywien na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyrok stanie się prawomocny po upływie terminu na wniesienie apelacji.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku

Sąd Gospodarczy w Kijowie zobowiązał prywatne przedsiębiorstwo do zapłaty 24 mln hrywien kar za opóźnienie w dostawie towarów przeznaczonych do celów obronnych dla Gwardii Narodowej Ukrainy. Przedsiębiorstwo opóźniło realizację zamówienia publicznego o ponad 200 dni. Pozew został wniesiony przez Specjalistyczną Prokuraturę ds. Obrony Regionu Centralnego.

W Sumach poseł z partii „Sługa Narodu” oraz dyrektor departamentu rady miejskiej Maksym Zełenski zostali uznani za winnych uprawiania gier hazardowych. Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 51 hrywien.

Pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska nałożyła na podmiot gospodarczy grzywnę w wysokości 11 900 hrywien za ponowne w ciągu roku naruszenie wymogów ustawodawstwa językowego. Podstawą do przeprowadzenia kontroli była skarga obywatelki, która przedstawiła dowody fotograficzne wskazujące, że okładka wydawnictwa drukowanego była w języku ukraińskim, podczas gdy część treści wewnętrznej, w szczególności krzyżówki i hasła, była w języku innym niż państwowy.

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