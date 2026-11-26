W obwodzie iwano-frankowskim skierowano do sądu sprawę dyrektora przedsiębiorstwa i trzech jego podwładnych, którym zarzuca się sprzeniewierzenie ponad 8 mln metrów sześciennych gazu ziemnego z państwowego systemu przesyłu gazu. Straty szacuje się na 203,4 mln hrywien.

Według danych śledztwa organizatorem oszustwa był 50-letni szef wspólnego ukraińsko-azerbejdżańskiego przedsiębiorstwa, które wydobywało gaz na złożu Wielkomostowskim w powiecie Szeptyckim w obwodzie lwowskim. Do oszustwa zaangażował on brygadzistę oraz dwóch operatorów zajmujących się wydobyciem ropy naftowej i gazu.

W 2019 roku spółka zawarła umowę z państwową spółką „Operator GTS Ukrainy” na korzystanie z systemu przesyłu gazu w celu transportu własnych zasobów. Ilości gazu rejestrowano za pomocą specjalnego, zaplombowanego węzła pomiarowego.

Jak twierdzą śledczy, od stycznia 2022 r. do listopada 2025 r. członkowie grupy ingerowali w działanie urządzeń. Mistrz i operatorzy zmieniali położenie zaworu na węźle pomiarowym, zafałszowując odczyty. W ten sposób stwarzano pozory, że przedsiębiorstwo dostarcza do systemu przesyłowego własny gaz, choć w rzeczywistości tak nie było.

Na podstawie sfałszowanych danych dyrektor sporządzał fikcyjne protokoły odbioru i przekazania. Umożliwiało to przywłaszczanie zasobów z sieci państwowej, a następnie odsprzedaż ich innym przedsiębiorstwom, w szczególności spółkom kontrolowanym przez grupę.

Czterem osobom objętym postępowaniem postawiono zarzuty 19 maja 2026 roku. Dyrektorowi postawiono dodatkowo zarzut legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa. 23 września, po uzyskaniu nowych dowodów, zmieniono kwalifikację przestępstwa — członkom grupy postawiono zarzut popełnienia przestępstwa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Sąd Miejski w Iwano-Frankiwsku zastosował wobec wszystkich czterech osób środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji. Prokuratorzy wnioskowali o ustalenie dla dyrektora kaucji w wysokości 166,4 mln UAH, jednak sąd ustalił ją na poziomie 5,4 mln UAH.

Ponadto, na wniosek prokuratorów, zajęto majątek i prawa korporacyjne organizatora oszustwa w ośmiu przedsiębiorstwach.

Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu. Sprawę prowadzili śledczy Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie iwano-frankowskim przy operacyjnym wsparciu obwodowego zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku

Wcześniej prokuratorzy Prokuratury Okręgowej we Lwowie przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko przewodniczącej Rady Miejskiej we Lwowie, jej zastępczyni, pełniącej obowiązki kierowniczki wydziału oświaty oraz zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa w związku z zakupem węgla niskiej jakości dla placówek oświatowych, co spowodowało straty w wysokości prawie 2,3 mln hrywien. Ponadto przewodnicząca rady miejskiej jest oskarżona o uzyskanie nielegalnej korzyści od podwładnych.

W Kijowie przed sądem stanie były szef wydziału oświaty Rady Rejonowej Solomianka w związku z zakupem energii elektrycznej dla placówek oświatowych, co spowodowało straty w wysokości ponad 5,4 mln hrywien. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

We wrześniu 2025 roku prokuratura złożyła wniosek o poszukiwanie i zatrzymanie kierowniczki wydziału Wydziału Edukacji Rady Rejonowej Dniepr, Olgi Drozdowej, oskarżonej w sprawie dotyczącej zakupu krajalnic do warzyw i krzeseł do schronów po zawyżonych cenach.

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