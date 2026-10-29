W regionie Przykarpacia przed sądem staną urzędnicy Państwowej Służby Pracy oskarżeni o wyłudzanie haraczy od przedsiębiorców oraz zatajanie przypadków śmiertelnych

W obwodzie iwano-frankowskim skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem urzędnikom Państwowej Służby Pracy oraz dyrektorowi centrum szkoleniowego ds. bezpieczeństwa pracy. Według wersji śledczych, osoby te otrzymywały pieniądze od przedsiębiorców za unikanie kontroli, fałszowanie dokumentów oraz ukrywanie wypadków przy pracy.

Z danych śledztwa wynika, że zorganizowaną grupę stworzył jeden z urzędników Południowo-Zachodniego Międzyregionalnego Zarządu Państwowej Służby Pracy. Zaangażował on dwóch podwładnych, a pośrednikiem w tym procederze został dyrektor centrum szkoleniowego ds. bezpieczeństwa pracy.

Przedsiębiorcy płacili za rejestrację dokumentów, możliwość swobodnego prowadzenia działalności, unikanie kontroli oraz uniknięcie odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy. Osobno członkowie grupy oferowali właścicielom przedsiębiorstw, za opłatą, zapewnienie odpowiednich wniosków z dochodzeń dotyczących wypadków przy pracy.

Za pieniądze ukrywano śmierć pracownika

Jeden z udokumentowanych przypadków miał miejsce we wrześniu 2025 roku. W jednym z zakładów w Iwano-Frankiwsku zginął elektryk. Za bezpieczeństwo pracy w zakładzie odpowiadał dyrektor centrum szkoleniowego, który – według wersji śledztwa – był pośrednikiem w tym procederze.

Organy ścigania ustaliły, że za 2,5 tys. dolarów oskarżeni zapewnili przedsiębiorstwu pozytywny wynik specjalnego dochodzenia w sprawie śmiertelnego wypadku. Ponadto z mocą wsteczną wpisano zmarłego do protokołu rzekomego pomyślnego zdania egzaminu z bezpieczeństwa pracy i sfałszowano odpowiednie zaświadczenie. Dokument podpisał kierownik wydziału.

Według danych śledztwa, na podobną zasadę postąpiono po wypadku pracownika warsztatu samochodowego w Tysmenicy w październiku 2025 roku oraz pracownika gospodarstwa rolnego w rejonie Kolomyji w listopadzie. Za kwotę odpowiednio 20 tys. UAH i 40 tys. UAH nie przeprowadzono w ogóle specjalnych dochodzeń w tych sprawach.

Ponad 450 tysięcy hrywien za dziewięć przypadków

Kolejnym sposobem uzyskiwania nielegalnych korzyści było wystawianie dokumentów dotyczących szkoleń i sprawdzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorcy płacili od 1 200 do 1 600 hrywien za każdego pracownika, chociaż w rzeczywistości szkolenia w ośrodku nie odbywały się.

W sumie od marca do listopada 2025 roku organy ścigania odnotowały dziewięć przypadków uzyskania nielegalnych korzyści o łącznej wartości ponad 450 tys. hrywien.

Zorganizowaną grupę ujawniono w listopadzie 2025 roku, a w lipcu 2026 roku jej członkom postawiono nowe zarzuty. Obecnie śledztwo przedprocesowe zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

Czyny oskarżonych zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 28 oraz części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie nielegalnej korzyści przez zorganizowaną grupę. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia oraz zakazem sprawowania określonych stanowisk lub wykonywania odpowiedniej działalności na okres do trzech lat.

Na wniosek prokuratorów osoby objęte postępowaniem zostały zawieszone w pełnieniu funkcji.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy z oddziału terytorialnego Państwowego Biura Śledczego we Lwowie przy wsparciu operacyjnym Wydziału Śledztw Strategicznych w obwodzie iwano-frankowskim Narodowej Policji Ukrainy.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku.

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