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W regionie Przykarpacia wykryto zakrojoną na szeroką skalę sprzedaż ecstasy: skonfiskowano środki psychotropowe o wartości 9 mln hrywien

UA NEWS 12 listopada 2026 15:55
W regionie Przykarpacia wykryto zakrojoną na szeroką skalę sprzedaż ecstasy: skonfiskowano środki psychotropowe o wartości 9 mln hrywien

W regionie Przykarpacia funkcjonariusze organów ścigania wykryli proceder sprzedaży substancji psychotropowych i zatrzymali 21-latka pochodzącego z obwodu żytomierskiego. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna pakował narkotyki w wynajmowanym mieszkaniu w Bursztynie, a zamówienia wysyłał pocztą do nabywców w różnych regionach Ukrainy.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 11 tysięcy tabletek ecstasy, przygotowanych do sprzedaży. Szacunkowa wartość partii wynosi 9 mln hrywien.

Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Według danych policji mężczyzna zamawiał substancje psychotropowe za pośrednictwem komunikatora i sprzedawał je po 500–1000 hrywien za tabletkę. Podczas przeszukania zabezpieczono dziewięć paczek z tabletkami, które prawdopodobnie zawierają MDMA, a w kryjówce w pobliżu Bursztynu znaleziono kolejne 4 kilogramy amfetaminy.

Zatrzymany był również poszukiwany i jest oskarżony w sprawie o umyślne zabójstwo w obwodzie żytomierskim. Postawiono mu zarzut na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu Karnego Ukrainy. Śledztwo trwa.

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Informację tę podała Narodowa Policja Ukrainy.

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