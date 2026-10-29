W regionie Przykarpacia wykryto oszustów, którzy wykradli z kont bankowych Ukraińców prawie ₴645 tysięcy

W obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy – według ustaleń śledztwa – wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

Jak ustaliły organy ścigania, sprawcy uzyskali dostęp do bankowości internetowej klientów jednego z banków państwowych, a skradzione środki przekazywali za pośrednictwem tzw. „dropów”. Wszystkim trzem podejrzanym postawiono zarzuty.

Zgodnie z danymi śledztwa w marcu 2025 roku podejrzani nabyli na zamkniętym kanale Telegramu bazę danych zawierającą loginy i hasła do kont klientów banku państwowego. Uzyskane informacje wykorzystali do nieuprawnionego dostępu do cudzych kont.

Aby ominąć system zabezpieczeń bankowych podczas logowania się do aplikacji ze swoich telefonów, podejrzani zmieniali hasła. W ten sposób blokowali dostęp prawdziwym właścicielom kont.

Po przejęciu kontroli nad kontami bankowymi przestępcy przelewali wszystkie dostępne środki na konta znajomych – tzw. „dropów”. Ci ostatni przekazywali swoje karty bankowe do stałego użytku w zamian za wynagrodzenie w wysokości 1000 hrywien.

Następnie pieniądze były przelewane na kontrolowane przez nich konta, wypłacane w bankomatach i kasach placówek handlowych, a potem dzielone między uczestników oszustwa.

Według informacji śledczych, przestępczy schemat funkcjonował od marca 2025 roku do stycznia 2026 roku. W tym okresie młodzi mężczyźni zdążyli „opróżnić” konta 16 klientów banku, wyrządzając im straty w wysokości prawie 645 tysięcy hrywien.

Aby zachować dyskrecję, podejrzani za każdym razem korzystali z nowych smartfonów i kart SIM, a skradzione pieniądze wypłacali za pośrednictwem różnych terminali.

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych oraz w jednym z „skrytki” funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli:

21 telefonów komórkowych;

206 kart SIM;

14 kart bankowych;

karabin automatyczny;

163 naboje różnego kalibru oraz cztery magazynki do broni;

substancje odurzające;

ponad 150 tysięcy hrywien;

2 tysiące dolarów amerykańskich.

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Kolomyji poinformowali wszystkich trzech członków grupy o podejrzeniu o nieuprawnioną ingerencję w działanie systemów informatycznych (zautomatyzowanych) oraz o potajemnym przywłaszczeniu cudzego mienia – kradzieży. Według wersji śledztwa przestępstwa były popełniane wielokrotnie i w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób.

Kwalifikację prawną czynów podejrzanych określono na podstawie części 5 artykułu 361 oraz części 4 artykułu 185 Kodeksu karnego Ukrainy.

22 października Sąd Miejsko-Rejonowy w Kolomyji wyznaczył podejrzanym środki zapobiegawcze na wniosek prokuratorów. Dwóch pełnoletnich podejrzanych zostało zatrzymanych z możliwością wpłacenia kaucji – ponad 665 tysięcy hrywien dla każdego. W stosunku do nieletniego zastosowano całodobowy areszt domowy.

Jak zaznaczają organy ścigania, od początku 2026 roku jest to już druga grupa cyberprzestępców wykryta w regionie Przykarpacia.

Wcześniej, stosując podobny schemat, pięciu młodych mężczyzn z rejonu Kolomyji wyłudziło z kont bankowych 33 Ukraińców prawie 900 tysięcy hrywien.

Pod koniec maja 2026 roku prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Iwano-Frankiwsku przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko tym osobom. Obecnie sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego.

Wcześniej śledczy z Komendy Policji im. Szewczenki w Kijowie we współpracy z cyberpolicją zakończyli dochodzenie przedprocesowe i przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Kijowa, który oszukał wolontariusza – byłego żołnierza.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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