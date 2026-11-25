Lekarze z Regionalnego Szpitala Dziecięcego w Równem uratowali 16-letniego Nazara, który w marcu 2025 roku uległ poważnemu wypadkowi, spadając z motocykla. Nastolatek znajdował się w stanie krytycznym, przeszedł kilka skomplikowanych operacji i długotrwałą rehabilitację. Obecnie chłopak znów chodzi, uczy się i zdobywa wykształcenie zawodowe.

Według lekarzy, po upadku z motocykla Nazar został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze zdiagnozowali u niego rozległy wstrząs mózgu, złamania podstawy i sklepienia czaszki, krwiak śródmózgowy oraz inne urazy.

„Każdy dzień na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii był ciężką próbą. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, aby uratować chłopca. Przeprowadzono szereg skomplikowanych zabiegów operacyjnych, w tym operacje neurochirurgiczne, a wśród nich – kranioplastykę” – poinformowano w szpitalu.

Po ustabilizowaniu stanu Nazara przeniesiono do centrum ortopedyczno-traumatologicznego, gdzie rozpoczął rehabilitację. Z nastolatkiem pracował multidyscyplinarny zespół specjalistów, który pomagał mu odzyskać zdolności ruchowe i samodzielność.

W czerwcu 2025 roku chłopca wypisano do domu na wózku inwalidzkim. Już wtedy podejmował pierwsze próby wstawania na nogi.

Jednak na tym rehabilitacja się nie zakończyła. Nazar wielokrotnie wracał do ośrodka, aby przejść kolejne cykle rehabilitacji.

„To był dopiero początek. Nazar raz po raz wracał do ośrodka na kolejne kursy rehabilitacyjne. Jesienią 2026 roku przeszedł już siódmy kurs. Dzisiaj Nazar ma 17 lat. Chodzi, uczy się i zdobywa zawód” – dodano w placówce medycznej.

O historii jego powrotu do zdrowia poinformowano 24 listopada na stronie placówki medycznej.

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