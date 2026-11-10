W obwodzie rówieńskim podczas gaszenia pożaru w budynku gospodarczym znaleziono ciało kobiety

W miejscowości Blazhowe, należącej do gminy Rokitne w rejonie sarneńskim, w ciągu dnia 9 listopada wybuchł pożar w budynku gospodarczym. Podczas gaszenia pożaru ratownicy znaleźli ciało kobiety.

W momencie przybycia ratowników ogień całkowicie ogarnął letnią kuchnię. Strażacy szybko zastosowali środki gaśnicze i zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia na znajdujący się obok dom mieszkalny.

Podczas gaszenia pożaru ratownicy znaleźli ciało kobiety urodzonej w 1951 roku.

Przyczynę pożaru oraz wysokość poniesionych strat ustalają specjaliści – poinformowała Państwowa Służba Ratownicza.

W dzielnicy Obolon w Kijowie podczas pożaru w budynku znaleziono ciało człowieka.

W Kijowie w ciągu dnia 6 listopada na polecenie „Ukrenergo” wprowadzono awaryjne odcięcia dostaw energii elektrycznej.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, 5 listopada wystąpiły przerwy w dostawach wody.

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