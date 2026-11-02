W obwodzie rówieńskim oraz w innych obwodach dochodzi do masowych opóźnień pociągów podmiejskich

W poniedziałek, 2 listopada, w kilku regionach Ukrainy pociągi podmiejskie kursują z opóźnieniami. Największe opóźnienie ma pociąg nr 6283 na trasie Szepetówka – Równe, którego opóźnienie wynosi 1 godzinę i 58 minut.

Informację tę podała Ukrzaliznytsia. Według danych przewoźnika pociąg nr 6283 ma opóźnienie od stacji Sławuta-1.

Wśród innych pociągów z największym opóźnieniem w stosunku do rozkładu jazdy znajdują się:

nr 6255 Wapniarka – Odessa-Główna – 1 godzina 33 minuty, od stacji Borщі;

nr 6254 Szepetówka — Koziatyn-1 — 1 godzina 15 minut, od stacji Poninka;

nr 6701 Kijów-Pasażerski (Północna) — Mironówka — 1 godzina 10 minut, od stacji Ozerny;

nr 6413 Pomichna — Odessa-Główna — 1 godzina 8 minut, ze stacji Rauchówka;

nr 6221 Szepetówka — Lanivtsi — 1 godzina 1 minuta, ze stacji Klembivka.

Opóźnienia w innych regionach

W obwodach odeskim, mykolaivskim i kirowogradskim z opóźnieniami kursują następujące pociągi podmiejskie:

nr 6404 Odessa-Główna — Martynivska — 46 minut;

nr 6272 Podilsk — Pomichna — 33 minuty;

nr 6252 Odessa-Główna — Wapniarka — 30 minut;

nr 6332 Kolosówka — Znamianka-Pasażerska — 20 minut.

W obwodach poltawskim i czernihowskim opóźnienia dotyczą:

nr 6524 Nizhyn — Hrebinka — 38 minut;

nr 6242 Hrebinka — Bachmach-Pasażerski — 37 minut.

W obwodzie czerkaskim pociąg nr 6355 Czerkasy — Uman ma 29 minut opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy.

W komunikacie „Ukrzaliznycia” nie podano przyczyn opóźnień.

Ostrzeżenie dla pasażerów

Przewoźnik podkreśla, że w przypadku podwyższonego zagrożenia ruch pociągów może zostać tymczasowo wstrzymany.

„Jeśli pociąg jest opóźniony z powodu alarmu powietrznego, nie należy czekać na jego przyjazd na peronie, lecz przebywać w bezpiecznym miejscu. Ruch pociągu zostanie wznowiony dopiero po ustąpieniu zagrożenia powietrznego” — podkreślono w Ukrzaliznicy.

Z powodu ostrzałów infrastruktury kolejowej w Dnieprze pociągi mają opóźnienia sięgające 16 godzin.

Wcześniej „Ukrzaliznyca” ostrzegła o opóźnieniach pociągów spowodowanych rosyjskimi atakami na dworzec w Dnieprze.

Ponadto Ukrzaliznytsia zmieniła rozkład jazdy części pociągów podmiejskich.

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