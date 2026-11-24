Przed świętami bożonarodzeniowymi i noworocznymi ruch pasażerski na granicy ukraińskiej może wzrosnąć niemal dwukrotnie — do 150 tysięcy przekroczeń granicy dziennie.

Największe kolejki przewiduje się na granicy z Polską, przez którą przejeżdża około połowy wszystkich podróżnych.

Obecnie granicę przekracza codziennie około 80 tysięcy osób, a w weekendy — do 90 tysięcy. Przed świętami spodziewany jest wzrost liczby osób powracających na Ukrainę, a po świętach — osób chcących wyjechać za granicę.

W Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy ostrzegają, że szczytowe obciążenie może trwać około trzech tygodni, a największe kolejki przewiduje się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem oraz w przeddzień Nowego Roku.

Podróżnym zaleca się wcześniejsze sprawdzanie natężenia ruchu na przejściach granicznych. Najmniej osób przekracza granicę zazwyczaj rano oraz na początku tygodnia, dlatego lepiej wybrać te okresy na podróż.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

Według stanu na wieczór 20 listopada na granicy ukraińsko-polskiej w obrębie obwodu lwowskiego obserwuje się nagromadzenie pojazdów wyjeżdżających z Ukrainy.

Na zachodniej granicy Ukrainy największe kolejki odnotowano na przejściu granicznym w Szeginach.

Mołdawia zgodziła się zorganizować wspólną kontrolę graniczną na swoim terytorium w dwóch drogowych przejściach granicznych na granicy z Ukrainą. Chodzi o przejścia „Krywa – Mamaliga” oraz „Mirne – Tabaki”. Nowe zasady mają pomóc w szybszym przekraczaniu granicy oraz zmniejszyć ryzyko dla pasażerów i strażników granicznych podczas rosyjskich ostrzałów.

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