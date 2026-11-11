W obwodzie sumskim żołnierz handlował wycofanymi z użytku minami: zatrzymano go podczas sprzedaży

W obwodzie sumskim funkcjonariusze organów ścigania wykryli żołnierza, który zorganizował nielegalną sprzedaż amunicji, oficjalnie spisanej jako zużytej podczas działań bojowych. Operację przeprowadzili funkcjonariusze wydziału bezpieczeństwa wewnętrznego i własnego 15. mobilnego oddziału granicznego „Stalowa Granica” we współpracy z Państwową Służbą Śledczą (DBR) oraz Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie sumskim.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna sprzedawał miny moździerzowe kalibru 120 mm i 82 mm. Funkcjonariusze udokumentowali trzy przypadki sprzedaży łącznie 450 sztuk amunicji o wartości prawie 800 tysięcy hrywien. Podczas kolejnej próby sprzedaży mężczyzna został zatrzymany, a miny skonfiskowano.

Podejrzanemu postawiono zarzut nielegalnej sprzedaży materiałów wybuchowych.

Informację tę podała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

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